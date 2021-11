Kennen Sie den? Das ist der „Sexiest Man Alive“

Man würde ihm sofort eine Haftpflichtversicherung abkaufen, als smarter Englischlehrer wäre er der Star jedes Elternabends und als Start-Up-Unternehmer würde er auch durchgehen. Paul Rudd wirkt wie dieser gutaussehende Typ, den man letztens irgendwo gesehen hat. Aber jetzt hat der US-Schauspieler offiziell das gewisse Etwas: Er wurde vom People-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gekürt!

„Mir ist schon klar, dass die Leute sagen werden: Was?!”, erklärte der Geehrte. Und das sei keine falsche Bescheidenheit: „Es gibt so viele Leute, die den Titel vor mir verdient hätten!“ Eine ganze Menge Männer haben ihn allerdings auch schon bekommen: George Cloooney, Tom Cruise, Brad Pitt, David Beckham, Idris Elba etc.

Paul Rudds Frau verblüfft über Titel „Sexiest Man Alive“

Dass Rudd, der schon als „Ant-Man“ über die Marvel-Leinwand krabbelte, jetzt in einem Atemzug mit Hollywoods bekannten Sexy-Guys genannt wird, hat sogar seine Frau durchaus überrascht. Julie Yaeger, mit der er seit 18 Jahren glücklich verheiratet ist und zwei Kinder hat, war von seinem Sexy-Titel „verblüfft“, wie Rudd erzählt. „Aber nach dem Schock und nachdem sie ein bisschen gekichert hat, war sie echt süß und hat gesagt: Oh, das haben sie richtig gemacht!

Apropos richtig: Wenn er schon mal der „Sexiest Man“ ist, dann will er das auch so richtig auskosten, sagt Paul: „Ich hoffe, dass ich jetzt endlich zu diesen sexy Dinner mit Clooney und Pitt und Michael B. Jordan eingeladen werde“, witzelt Rudd. „Und ich vermute, dass ich bald sehr viel auf Jachten rumhängen werde. Ich freue mich drauf, mein Jacht-Leben auszubauen. Ich werde versuchen, besser darin zu werden, in sanftem Licht zu grübeln. Ich mag es, nachzudenken.“ Ach ja, „Sexiest Man“-Visitenkarten will er sich auch drucken lassen: „Ich werde das richtig ausnutzen!”

Das meint er allerdings scherzhaft – für einen sexy Salonlöwen ist Paul Rudd zu bodenständig. „Wenn ich an mich denke, dann als Ehemann und Vater“, sagt er. „Wenn ich nicht arbeite, dann hänge ich mit meiner Familie ab. Und das ist es, was ich am allerliebsten mache!“ Und eins weiß er jetzt schon: Seine Freunde werden ihn mit seinem neuen Titel tüchtig aufziehen: „Sie werden mich zerstören! Aber genau darum sind sie meine Freunde!”