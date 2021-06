Keine Maske, kein Abstand: Nach Corona-Fauxpas: Mega-Shitstorm für Hollands Königspaar

Den Haag/Milos –

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand geht in Zeiten von Corona gerade nichts mehr – und das gilt auch für Blaublüter. Doch das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima hat nun während eines Urlaubs für einen Schnappschuss mit einem Gastronom posiert – und dabei leider weder den geltenden Mindestabstand gehalten, noch eine Maske getragen. Die Royals kassierten daraufhin einen Mega-Shitstorm.

Willem-Alexander hat das Hemd lässig aufgeknöpft, Maxima trägt ein buntes Sommer-Kleid, beide strahlen wie die Honigkuchenpferde – und wirken wie ein glückliches Paar im Sommerurlaub. Neben Königs steht ein Mann mit einer Plastiktüte. Da drin: Flaschen, die verdächtig nach spaßigen Spirituosen aussehen.

Nach Corona-Fauxpas: Mega-Shitstorm für Willem-Alexander und Maxima

Laut eines RTL-Berichtes soll das Foto in einem Restaurant am Urlaubsort der Königsfamilie, auf der griechischen Insel Milos, aufgenommen worden sein. Bei dem Mann soll es sich um den Wirt eines Restaurants handeln.

Der Urlaubsschnappschuss, der sich in den sozialen Netzwerken im Nu verbreitete, sorgte in der niederländischen Heimat jedoch für ordentlich Unmut.

So wurde vor allem kritisiert, dass das Königspaar eine Vorbildfunktion hätte und sich auch im Urlaub an die verhängten Corona-Regeln halten müsse. Allerdings: Auf dem Foto sieht man auch, wie Willem-Alexander etwas in der Hand hält, das sehr nach einer Maske aussieht.

Die Eltern von drei Mädels im Teenager-Alter entschuldigten sich auf Twitter für ihre Unvorsichtigkeit und schrieben: „In der Spontaneität des Moments haben wir darauf nicht gut geachtet. Das hätten wir natürlich tun müssen.“

Laut Maxima und Willem-Alexander sei auch im Urlaub das Befolgen der Corona-Maßnahmen sehr wichtig.(alp)