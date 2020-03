Kaum einer kannte sein Leiden: Fans trauern: Netflix-Star Nicholas Tucci (†38) ist tot

Ney York City -

Große Trauer in Hollywood!

Der bekannte Schauspieler Nicholas Tucci ist im Alter von 38 Jahren gestorben. Der Netflix-Star, der mit den Serien „You’re Next“ und „Channel Zero“ international bekannt wurde, starb an einem Krebsleiden, wie sein Vater Alexander Tucci jetzt auf dem Facebook-Account seines Sohnes mitteilte.

Die Fans wussten nichts von diesem Leiden, für viele kommt die Nachricht deshalb umso plötzlicher.

„Am 3. März ist Nick im Smilow Cancer Hospital in New Haven, Connecticut gestorben”, schreibt Vater Alexander Tucci. „Nick hatte sich entschlossen, seine Krankheit geheim zu halten, um seine beruflichen und künstlerischen Ziele so lange wie möglich verfolgen zu können.”



Er habe diese Entscheidung getroffen, um möglichst lange ungehindert seine künstlerischen Ziele zu verfolgen, hieß es weiter im Post. „Damit er die Arbeit machen konnte, die er so liebte.”

Tod von Nicholas Tucci: Vater bedankte sich bei Fans und Filmschaffenden

Der Vater bedankte sich bei allen Filmschaffen und Fans, die die Arbeit des verstorbenen Sohnes gewürdigt hatten. „Danke, dass ihr sein Talent gesehen und seine Bemühungen gewürdigt habt. Danke, dass ihr meinem Sohn eure Freundschaft geschenkt habt.“

Unter dem Post gab es viele Beileidsbekundungen, darunter auch Schauspielkollegen. Barbara Crampton, die zwei Serien mit ihm drehte, schrieb: Ruhe in Frieden, du Lieber, mein süßer Freund Nicholas Tucci.”



Nicholas Tucci spielt in zahlreichen US-Serien mit

Nicholas Tucci begann mit einer klassischen Theaterausbildung an der Yale Universitäte, woe er Mitglied einer Sketch-Comedy-Truppe wurde. Er hat zunächst in zahlreichen Theaterproduktionen des Landes mitgewirkt. Tucci schrieb auch selbst Drehbücher, adaptierte aber auch Romane – und war ein großer Fan von Horror-Literatur und von Stephen King.



Bevor er mit „You're Next” durchstartete, spielte er in Kurzfilmen mit. Nach seinem Hollywood-Durchbruch war er in zahlreichen weiteren Serien zu sehen, darunter „Marvel's Daredevil”, „The Blacklist”, „Quantico” und auch „Homeland”. (mg)