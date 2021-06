Kandidatin muss kotzen: „Bachelor”-Masche wird immer schlimmer, Fans mit fieser Theorie

Cancun –

Dass der aktuelle „Bachelor“ Sebastian Preuss in Sachen Küssen nicht wählerisch ist, dürfte jetzt mittlerweile jedem Zuschauer klar sein.

Sein Motto: Wer nicht knutscht, der fliegt. Basta. In der aktuellen Folge 6 geht es feucht-fröhlich weiter. Doch Sebastian Preuss‘ neuester Coup, alle Frauen zu einem identischen Kuss-Date einzuladen, sorgt für reichlich Ärger bei den Damen.

Bei so viel Rumgemache müssen wir wohl erst einmal kurz innehalten und uns den Zwischenstand anschauen: Da war zunächst der Kuss mit Jenny-Jasmin (JJ), es folgte der Kuss mit Diana, die dann sogar eine Vorab-Rose von ihm bekam. Im Kack..Verzeihung…Kakao-Bad küsste er dann in der darauffolgenden Folge Wioleta, mit Leah ging es weiter. Macht summa summarum vier Frauen, die er bis dato geküsst hat.

Bachelor 2020: Wer Sebastian nicht küsst, muss gehen

Doch als er Kandidatin Linda knutschen wollte und die sich eiskalt weigerte, ihm ihre Lippen entgegenzustrecken, war Schluss mit lustig. Das Date zeigte, wie Sebastian Preuss wirklich tickt. Erst gab es eine väterliche Ansage, dann musste Linda gehen. Wer diesen Mann nicht küsst, hat in der Show scheinbar nichts verloren.

Doch Sebastian Preuss geht nun noch weiter und will es in der aktuellen Folge so richtig wissen. Und weil er eben eine echte Kuss-Maschine ist, sollen auch seine neuesten Dates wie am Fließband ablaufen. Man nehme drei Frauen, die noch interessant sind, lasse sie per Copy-Paste-Nachricht antanzen, verbringe dreimal das exakt gleiche Date an exakt dem gleichen Ort mit ihnen – und gehe mit ihnen am Ende noch ins Wasser, um ein bisschen rumzumachen. Dreimal.

Bachelor 2020: Auch Natali knutscht mit Sebastian

Und wie könnte man diese Frauen am besten auf dem Fließband anordnen? Genau: Als erstes kommt die Dame dran, die man bislang kaum gesprochen hat. Die aber für einen Preuss’schen Kuss durchaus akzeptabel scheint. Natali wird kurzerhand zu einem Steg an einem malerischen Strand bestellt, dort gibt es dann zunächst Leckereien, und anschließend – nun ja – Leckereien. Denn Natali wurde Dame Nummer fünf, mit der Sebastian knutschte.

Zwischen Natali und Sebastian ging es schnell heiß her. TVNOW Foto:

Ein guter Start in die Date-Trilogie, möchte man meinen. Zeit also, als zweites eine Frau antanzen zu lassen, die ebenfalls noch nicht den „Bachelor“-Lippen erlegen ist (wie kann sie nur!?). Und so wurde Anna zum selbigen Steg bestellt, mit eben derselben Einladung wie Natali.

Kandidatin Anna wollte sich nicht küssen, das Date wurde eine Katastrophe. TVNOW Foto:

Da kann doch nichts schief gehen, oder? Doch leider war Anna ebenso wie Linda in der vorigen Folge so gar nicht zum Knutschen zumute. Sie wollte vielmehr von Sebastian wissen, warum die Damen allesamt Copy-Paste-Einladungen bekommen. Witterte sie die Fließband-Taktik?

Bachelor 2020: Annas Kuss-Absage kam gar nicht gut an

Sebastians einfühlsames Statement: „Sie soll sich doch freuen, dass sie hier auf dem Date ist.“

Und auch der anschließende Bade-Vorgang wollte nicht so recht zünden: Sebastian trieb mit Anna im seichten Wasser herum wie zwei tote Enten. Beide wechselten kaum Worte. „Gib mir mal deine Hand, Mann!“, war wohl der Höhepunkt des Dialogs. Die Stimmung war im Eimer.

Bachelor 2020: Leah ist das zweite Date

Zeit also, zum dritten Date eine Dame einzuladen, die sich nicht so ziert. Von der klar ist, dass sie gerne und viel küsst. Die kuss-geprüfte Leah kam also als nächstes dran – und Sebastian wurde nicht enttäuscht. Im Wasser wurde geflirtet, gefummelt und auch geknutscht, was das Zeug hielt. Der Tag war für den „Bachelor“ gerettet.

Das dritte Date hatte Sebastian dann mit Leah – und es ging erneut zur Sache. TVNOW Foto:

Allein die Frauen im Haus konnten seine Liebe zu einem guten Kuss nicht ganz teilen. Zunächst sind allesamt völlig außer sich, als sie erfuhren, dass Sebastian dreimal das gleiche Date hatte. „Ich fühle mich wie vor den Kopf gestoßen, einfach schade“, so Natali. Diana fasst es so zusammen: „Er hatte dreimal die gleichen Dates mit drei verschiedenen Frauen und mit zweien hat er rumgemacht.“

Auch Wioleta hatte sichtlich Spaß mit Sebastian. Und musste anschließend weinen, weil sie nicht die Einzige war. TVNOW Foto:

Als Wioleta, die sich kurz zuvor ebenfalls mit ihm küsste, von den Knutsch-Dates erfuhr, flossen bei ihr auch noch die Tränen. „Dieser Tag macht mich einfach fertig“, erklärte sie weinend. „Man fühlt sich halt nicht mehr so besonders, wenn er drei Frauen innerhalb von 24 Stunden küsst. Das ist schon heftig.“

Desiree hat den Fallschirmsprung nicht so gut verkraftet und musste sich übergeben. Einen Kuss bekam sie nicht. TVNOW Foto:

Bachelor 2020: Desiree musste sich übergeben, Fans haben fiese Theorie

Dabei zeigt Desiree doch vor dem Dreier-Wahnsinn, wie man Sebastians Kuss-Wut am besten aus dem Weg geht. Die hat nämlich ein ganz besonderes Date mit ihm: Fallschirm-Springen. Doch der Sprung bekommt ihr gar nicht gut, sie muss sich übergeben. Sebastian kommt natürlich trotzdem zu ihr, quasselt sie voll: „Wenn du brechen musst, dann brech‘!

Und das tut Desiree. Mit dem Ergebnis: kein Kuss von Sebastian. So geht’s auch. Die Theorie der Zuschauer auf Twitter: „Sebastian hat Desiree einfach nur nicht geküsst, weil sie vorher gekotzt hat.“

Und wer muss am Ende gehen? Jenny-Jasmin, die erste Dame, die Sebastian geküsst hat, bekommt keine Rose. Ihr eindeutiges Statement unter Tränen: „Ich bin am Ende meiner Kräfte, weil ich mich verarscht fühle.”

Und auch die zurückhaltende Jenny ist wohl zu schüchtern für Sebastian Preuss. Jetzt sind es nur noch fünf Frauen, die Sebastian knutschen kann – und nur Desiree hat noch nicht.