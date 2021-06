Ist das etwa eine..?: Eisdiele macht sich mit Ekel-Sorte über Wendler und Laura lustig

München –

Kaum ein Promi-Paar polarisiert derzeit in Deutschland so sehr wie Michael Wendler (47) und Laura Müller (19). Seit Laura bei „Let’s Dance“ (RTL) mittanzt und der Wendler regelmäßig von Comedian Oliver Pocher auf die Schippe genommen wird, stehen die beiden noch mehr im Fokus.

Hier lesen: Michael Wendler schießt bei „Let’s Dance“ gegen Oliver Pocher und wird gnadenlos ausgebuht

Seitdem im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass Laura die Neue an der Seite des Schlagersängers ist, sorgt auch ihr Altersunterschied von 28 Jahren für Wirbel. Nun macht sich eine Eisdiele in Bayern über die beiden lustig: mit einem eigenen „Egal-Eis“. In Anspielung auf den Wendler-Song, der zu einem Meme im Netz geworden ist und zeitweise auf Platz 3 der iTunes-Charts zu finden war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Facebook, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Facebook angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

„Der verrückte Eismacher“ aus München sorgt derzeit mit seinem neuen, ziemlich außergewöhnlichen Eis für reichlich Aufsehen. Geschmacksrichtung: junges knackiges Gemüse mit alter Wurst.

Michael Wendler bekommt eigenes Eis – „alte Wurst” mit Gesicht

Auf Facebook hat der Eismacher ein Foto seines Eises geteilt. In den Eisberg hat er noch ein Stück Wurst gesteckt, garniert mit einem Gesicht, das einem irgendwie bekannt vorkommt. Stilecht mit Brille und gefärbtem Bart.

Als i-Tüpfelchen wurden noch zwei „Bälle“ rechts und links drapiert. „17 Jahr blondes Haar meets Mr. Egal“ steht als Erklärung auf einem Schild geschrieben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Wie lecker! Wer will nicht eine leckere Kugel Wendler schlecken? Die Fans jedenfalls sind restlos begeistert. Der Post wurde mittlerweile fast 1.300-mal kommentiert, hat fast 1.200 Likes.

Geschäftsführer Matthias Münz ist bekannt für sein ausgefallenes Eis, der Münchner hat schon Sorten wie Lachseis oder Algeneis angeboten.

Michael Wendler gegen Oliver Pocher: Duell am Sonntag

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ob der Wendler wohl ebenfalls seine Eis-Kreation probieren wird? Er wird am Sonntag jedenfalls einen kühlen Kopf bewahren müssen. Dann tritt er in einem TV-Duell gegen Oliver Pocher an und kann beweisen, ob er wirklich nur eine „alte Wurst“ ist. (mg)