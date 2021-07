Irre Gerüchte haben bereits Konsequenzen: Ist Schauspieler Armie Hammer ein Kannibale?

Los Angeles –

Es sind unglaubliche Gerüchte, mit denen sich Schauspieler Armie Hammer (34, „Call me by your Name“) derzeit konfrontiert sieht: Im Netz kursieren angebliche Nachrichten von ihm, in denen er Frauen von gewalttätigen Sexfantasien und Kannibalismus schreiben soll. Der Schauspieler zog bereits eine erste Konsequenz aus dem Skandal.

Vor wenigen Tagen tauchten die mehr als brisanten Screenshots der Nachrichten von Hammer und anderen Person auf Twitter auf. Ob sie echt sind und wirklich von dem Schauspieler stammen, ist noch nicht geklärt.

Armie Hammer: Schrieb er Kannibalismus-Nachrichten?

In den Nachrichten soll der Schauspieler Frauen seine Sexwünsche offenbart haben – und geäußert haben, sie nicht nur verstümmeln, sondern sie auch am liebsten wortwörtlich aufessen zu wollen.

Der Schauspieler zog aus dem Skandal schon jetzt seine Konsequenzen und erklärte laut des Branchenmagazins „Variety“, dass er aus einem aktuellen Filmprojekt mit Jennifer Lopez aussteigen wolle. Ein Sprecher sagte, das zuständige Film-Studio unterstütze seine Bitte.

Zudem erklärte Hammer in einem Statement: „Ich antworte nicht auf die Bullshit-Behauptungen, aber angesichts der bösartigen und gefälschten Online-Angriffe gegen mich kann ich meine Kinder jetzt nicht guten Gewissens für vier Monate verlassen, um einen Film in der Dominikanischen Republik zu drehen. Lionsgate unterstützt mich diesbezüglich und ich bin ihnen dafür dankbar.“

Armie Hammer und Ehefrau gaben vor Kurzem Trennung bekannt

Der Schauspieler, der mit dem Schwulen-Drama „Call me by your Name“ vor knapp drei Jahren seinen Durchbruch feierte, und seine Noch-Ehefrau Elizabeth Chambers erklärten vor wenigen Monaten ihre Ehe als gescheitert. Gemeinsam haben sie zwei kleine Kinder.

Das hier könnte Sie auch interessieren: War es Kannibalismus? Knochen von Vermisstem in Berlin gefunden

Was es mit den angeblichen Nachrichten wirklich auf sich hat, wird hoffentlich bald geklärt. Denn schon jetzt ist Hammers Image wohl mehr als nur angekratzt. (alp)