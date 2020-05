Iron Maiden: Tragischer Unfall? Metal-Legende trauert um seine Frau

London -

Sie waren fast 30 Jahre verheiratet und hatten drei Kinder zusammen. „Iron Maiden"-Frontmann Bruce Dickinson (61) trauert um seine Noch-Ehefrau Paddy Bowden. Sie wurde am Montagmorgen tot in ihrem Zuhause im Westen Londons aufgefunden.

In einem Statement des Musikers heißt es: „Es ist eine fürchterliche Tragödie, bei der sich sich um einen tragischen Unfall zu handeln scheint." Weiter lässt er ausrichten: „Unsere Kinder Austin, Griffin und Kia und ich sind am Boden zerstört. Aus Respekt für Paddy werden wir in dieser äußerst schwierigen und schmerzlichen Zeit für unsere Familie keine weiteren Kommentare abgeben."

„Iron Maiden": Bruce Dickinson trauert um seine Ehefrau

Britische Medien berichten, dass sofort herbeigerufene Sanitäter nichts mehr für Paddy Bowden tun konnten. Zur Todesursache gibt es keine Informationen.

Das Paar heiratete 1990, 2018 erfolgte die Trennung. Die Kosten der Scheidung werden auf rund 101 Millionen Euro geschätzt. Bruce Dickinson ist heute mit der Fitnesstrainerin und Modebloggerin Liana Dolci liiert. Gemeinsam sollen sie in Frankreich leben.

Bruce Dickinson erkrankte 2014 an Zungenkrebs

Der Tod der Noch-Frau ist nicht der erste Schicksalsschlag für den Sänger von Iron Maiden („Run To The Hills"). Im Dezember 2014 erkrankte er an Zungenkrebs, seine Frau und die drei Kinder (27/28/29) unterstützten ihn in der schweren Zeit. In einem Interview sprach er anschließend darüber, dass ihn der Kampf gegen den Krebs gelehrt hat, das Leben neu zu schätzen.

Bruce Dickinson, Frontmann von Iron Maiden.

Die Metal-Band Iron Maiden wurde 1975 im Osten Londons gegründet. Seit 1981 ist Dickinson – abgesehen von einer mehrjährigen Unterbrechung – dabei. Iron Maiden haben mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft und sind eine der erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands aller Zeiten.

„Iron Maiden"-Sänger ist ausgebildeter Pilot

Bruce Dickinson ist nicht nur Sänger, sondern auch Pilot. Seit den frühen 90ern besitzt er einen Pilotenschein und arbeitete bis Ende 2011 für eine britische Charterfluglinie. Auf Tournee fliegt er seine Band gern selbst. Er ist Chef der Firma „Cardiff Aviation“, die auf Wartung von Airbus- und Boeing-Flugzeugen spezialisiert ist.



Außerdem ist er Braumeister und Buchautor. Im März 2017 trat er in Hamburg als Star-Redner beim „Online-Marketing-Rockstars“-Festival auf.