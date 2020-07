Irgendetwas ist anders ...: Amerikaner rätseln über neuen Look ihres Präsidenten

Washington -

In der Corona-Krise hörte man öfters, man solle die besondere Zeit sinnvoll und für neue Projekte nutzen. Das geschah augenscheinlich auch im Weißen Haus ...



Wenn Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses vor die Presse tritt, dann hat das jedes Mal großes Potenzial für eine Schlagzeile. So auch am Dienstag – allerdings: Dieses Mal standen nicht nur politische Entscheidungen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

USA: Trump überrascht mit neuem Look

„Liegt es an meinem Fernseher oder hat Trump heute weiße Haare?“, schrieb ein User auf Twitter – und trat damit eine regelrechte Kommentar-Welle los. Zahlreichen anderen Nutzern war die Veränderung auf dem Trumpschen Haupt ebenfalls aufgefallen.



Donald Trump bei seinem jüngsten Auftritt im präsidentiellen Rosengarten. picture alliance / Consolidated Foto:

Ein weiterer frotzelte etwa: „Es sieht so aus, als habe Trump die beste Entscheidung seiner Präsidentschaft getroffen. Er hat aufgehört, sein Haar orange zu färben.“



Zum Vergleich: Ein Foto Trumps von Montag. dpa Foto:

Trägt Donald Trump ein Toupet?

Die präsidentielle Frisur ist immer wieder Thema in sozialen Netzwerken. Normalerweise achtet Trump penibel auf eine akkurat geföhnte, rotblonde Mähne, die von Kritikern schon als vermeintliches Toupet entlarvt wurde.

Ob das seriöse Grau nun sein langfristiger Look bleibt oder er zurück zur bisherigen Haarpracht kehrt, werden die nächsten Auftritte zeigen. Eine Hoffnung aber bleibt wohl aussichtslos: An seiner Politik wird der neue Look vermutlich nicht viel ändern.