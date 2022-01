Im Auftrag Ihrer Majestät: Daniel Craig wird von der Queen geehrt

Große Ehre: Zum Abschied seiner Rolle als James Bond zieht Daniel Craig nun auch im echten Leben mit der legendären Filmfigur gleich.

Der Palast machte den 53-Jährigen, der in diesem Jahr in „Keine Zeit zum Sterben“ zum letzten Mal als Agent 007 zu sehen war, zum „Companion of the Order of Saint Michael and Saint George“. Dieselbe Ehre, die oft Diplomaten zuteil wird, hält der fiktive Bond nämlich auch im Werk von Bond-Erfinder Ian Fleming.

Queen ehrt Daniel Craig

Traditionell ehrt das Königshaus zum Jahreswechsel in den „New Year Honours“ Hunderte Menschen mit Orden und Auszeichnungen. Darunter sind auch mehrere Prominente. Und Familienmitglieder! Die Queen ernannte ihre Schwiegertochter Herzogin Camilla zum Mitglieder des Hosenbandordens (Order of the Garter). Auch der einstige Premier Tony Blair wurde damit geehrt.

Auch die Corona-Pandemie spielt bei den Ehrungen erneut eine Rolle. Sowohl der medizinische Chefberater der britischen Regierung, Chris Whitty, als auch sein Stellvertreter Jonathan Van-Tam sowie ihre Kollegen in Schottland und Wales, Gregor Smith und Frank Atherton, werden zu Rittern geschlagen. Die Chefinnen der Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency und der Arzneimittelbehörde, Jenny Harries und June Raine, werden zu Damen ernannt. (dpa/miri)