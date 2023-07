Ihr Deal ist geplatzt: „Höhle der Löwen“-Investoren sind insolvent

Es war der vielleicht größte Deal in der Geschichte der „Höhle der Löwen“: Vor zwei Jahren machten die TV-Investoren Ralf Dümmel (56) und Georg Kofler (66) gemeinsame Sache. Dümmels DS-Gruppe ging in Koflers Social Chain AG auf. Jetzt hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet.

„Der Vorstand der The Social Chain AG ist heute nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht. Der Vorstand hat daher beschlossen, unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen“, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung.

Eine noch im Juni beschlossene Kapitalerhöhung wird nicht mehr durchgeführt. Georg Kofler hat seinen Posten als Vorsitzender des Vorstands mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Chief Operating Officer Stefan Kiwit, der erst vor etwas mehr als einem Monat in den Vorstand berufen worden war, hat die Social Chain AG ebenfalls mit sofortiger Wirkung verlassen. Die Insolvenz will das Unternehmen in Eigenverantwortung durchführen.

„Von der Insolvenzantragsstellung der Gesellschaft nicht betroffen sind die DS Holding GmbH einschließlich ihrer Tochtergesellschaften sowie die drtv agency GmbH. Der Geschäftsbetrieb dieser Gesellschaften geht uneingeschränkt weiter“, hieß es außerdem.

Ralf Dümmel hatte sich bereits im vergangenen November wieder aus dem Vorstand der AG verabschiedet. Der 56-Jährige saß dort für ein Jahr als Chief Product Officer (CPO), gab den Posten dann ab, um sich voll auf die DS-Gruppe zu konzentrieren.

„Der Zusammenschluss mit der Social Chain AG war einerseits eine große Chance, die auf den stationären Handel fixierte DS Gruppe in die Social Commerce Welt zu überführen. Andererseits brachte der Zusammenschluss auch die Herausforderung mit sich, ein über fünfzig Jahre gewachsenes hanseatisches Familienunternehmen in die Unternehmenskultur eines börsennotierten Digitalunternehmens zu integrieren“, sagte der „Höhle der Löwen“-Investor der „Bild“.

„Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel will offenbar Kofler-Deal abwickeln

Nach Informationen der Zeitung versuche Dümmel sogar, den Deal seiner DS-Gruppe mit der Social Chain AG wieder ungeschehen zu machen. Vor zwei Jahren hatte der 56-Jährige das Unternehmen mit Sitz in Stapelfeld bei Hamburg für 220,5 Millionen Euro an seinen damaligen „Vox“-Kollegen Kofler verkauft.