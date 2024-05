„Ich hoffe, der kommt gleich zu mir“: Drama um Reality-Sternchen nach Autounfall

Im „Dschungelcamp“ bandelten sie an, mittlerweile sind sie ein festes Paar, lassen ihre Tausenden Follower an ihrem täglichen Leben teilhaben. Nun hat Reality-Sternchen Leyla Lahouar (27) aber am späten Samstagabend eine schlimme Nachricht aus der Klinik posten müssen: Sie und Freund Mike Heiter (31) hätten einen Autounfall gehabt. Mit zittriger Stimme sagt sie: „Ich weiß auch nicht, wo er ist, aber ich hoffe, der kommt gleich zu mir.“

Sie sieht sichtlich mitgenommen aus, während sie zu ihren Fans spricht. Leyla trägt eine Halskrause, liegt in einem Krankenhausbett. Sie wolle sich nur gemeldet haben, man brauche sich keine Sorgen machen. „Okay, es ist alles in Ordnung, glaub‘ ich.“

Kurz vor dem Unfall noch freudestrahlend unterwegs

Sie und Mike hätten gerade einen Autounfall gehabt, mehr zum Ablauf sagte sie nicht. Die Hintergründe sind daher noch völlig unklar.

Fakt ist, dass das Paar auf dem Weg nach Paderborn war, dort war es in einem Club erwartet worden. Stunden vor dem Unfall hatten sie noch den Geburtstag von Mikes Mutter gefeiert und auf Instagram sogar ein Video aus dem Auto gepostet, freudestrahlend über den bevorstehenden gemeinsamen Auftritt. Mike sagte: Leyla ist mit am Start!“ Sie ergänzte: „Jaha!“

Zwar sind die Hintergründe und der Gesundheitszustand von Mike Heiter noch immer unbekannt, aber: Inzwischen hat sich der Kumpel und Manager des 31-Jährigen mit einer Entwarnung gemeldet. Auf Instagram schrieb er an die Fans der beiden Reality-Stars gerichtet: „Kurzes Update: „Leyla und Mike sind wohlauf und sind in guten Händen. Die beiden werden sich in Kürze bei euch melden!“ (dg)