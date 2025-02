Hollywood-Legende Gene Hackman und seine Frau sind tot

Nach übereinstimmenden Medienberichten sind der US-Schauspieler und seine Frau in ihrem Haus in Santa Fe (New Mexico) tot aufgefunden worden.

Der zweifache Oscar-Preisträger und legendäre Schauspieler Gene Hackman ist tot. Der 95-Jährige und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch (Ortszeit) in ihrem gemeinsamen Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico entdeckt, wie der zuständige Sheriff Adan Mendoza gegenüber lokalen Medien bestätigte. Auch der Hund des Paares ist nach seinen Angaben gestorben.

Mendoza betonte, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand Fremdverschulden ausgeschlossen werde. Zur Todesursache gibt es bisher keine offiziellen Angaben.

Gene Hackman war zweifacher Oscar-Preisträger

Hackman gehörte seit Jahrzehnten zu den international bekannten Hollywood-Größen, spielte in so unterschiedlichen Filmen wie „The French Connection“, „Die Brücke von Arnheim“, „Erbarmungslos“, „The Birdcage“ und „The Royal Tenenbaums“. Für „French Connection“ und „Erbarmungslos“ wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet, darüber hinaus gewann er vier Mal den Golden Globe, unter anderem für „The Royal Tenenbaums“.

Seine Schauspielkarriere beendete er vor rund 20 Jahren, nach rund 100 Film- und Fernsehproduktionen zwischen 1959 und 2004. (mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.