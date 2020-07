Herzinfarkt!: Große Sorge um „Two and a Half Men“-Star Conchata Ferrell

Große Sorge um Conchata Ferrell: Die als Berta aus „Two and a Hald Men“ weltberühmt gewordene Schauspielerin hat einen Herzinfarkt erlitten. Sie ist offenbar schon länger krank.

Wie das US-Promiportal „TMZ“ meldet, soll Ferrell bereits im Mai einen schweren Herzinfarkt erlitten haben. Das Portal bezieht sich auf Aussagen ihres Mannes Arnie, wonach die 77-Jährige seitdem vier Wochen auf der Intensivstation lag und nun in eine spezielle Pflegeeinrichtung verlegt wurde.

Conchata Ferrell: Schauspielerin erleidet Herzinfarkt

Sie sei im Mai aufgrund einer anderen Erkrankung in eine Klinik eingeliefert worden, so Ehemann Arnie. Im Krankenhaus habe sich ihr Zustand dann rapide verschlechtert.



Der Herzinfarkt soll einen zehnminütigen Herzstillstand ausgelöst haben, wird ihr Mann weiter zitiert. Mittlerweile sei ihr Zustand stabil, allerdings sei die 77-Jährige weiter auf Beatmungs- und Dialysegeräte angewiesen. Sie soll bei Bewusstsein sein, könne derzeit aber nicht sprechen.

„Berta“-Darstellerin offenbar schon länger krank

Wie „TMZ“ berichtet, soll die 77-Jährige bereits im Dezember und Januar gesundheitlich angeschlagen gewesen sein. Dabei habe es sich aber nicht um Corona gehandelt, sondern um eine Nierenentzündung. Die Einlieferung im Mai hatte demnach mit der Infektion rund um den Jahreswechsel zu tun.

Es werde noch „eine Weile dauern“, bis seine Frau genesen sei, so ihr Mann. „Wir können nichts tun, um das zu beschleunigen. Wir hoffen auf das Beste.“ Aufgrund strenger Corona-Auflagen könne er seine Conchata derzeit leider nicht besuchen.

Conchata Ferrell spielte lange bei „Two and a Half Man“ mit

Die 77-Jährige spielte jahrelang die schlagfertige und rabiate Haushälterin Berta in der Sitcom „Two and a Half Man“, zunächst an der Seite von Charlie Sheen, später übernahm Ashton Kutcher die Hauptrolle.



Lesen Sie auch: Neues Medikament hilft! Hat Charlie Sheen seine HIV-Infektion besiegt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit trockenen Sprüchen und stoischer Unverwüstlichkeit wurde sie zum essentiellen Bestandteil der auch in Deutschland beliebten Serie. Nachdem die Sitcom 2014 abgesetzt worden war, wurde es ruhiger um Ferrell. Größere Rollen hatte sie seitdem nicht mehr.