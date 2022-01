So einige Liebeleien wurden Brad Pitt (58) seit der Trennung von Angelina Jolie bereits nachgesagt – doch dieses Mal soll es offenbar ziemlich ernst sein bei Hollywoods begehrtestem Single-Mann. Die Glückliche: Lykke Li. Eine schwedische Sängerin mit extrem hohen Coolness-Faktor.

Ganz heimlich und gut geschützt hinter den Wänden ihrer großen Hollywood-Villen soll die Liebe zwischen der 35-jährigen Indie-Pop-Sängerin, die regelmäßig in gewagten Outfits spektakuläre Konzerte hinlegt, und dem Schauspieler gewachsen sein. Das melden in diesen Tagen mehrere Medien weltweit, unter anderem „The Sun“, „Daily Mail“ und „Radar Online“.

Brad Pitt: Ist Sängerin Lykke Li seine Neue?

Praktisch: Lykke soll nur wenige Autominuten von Brads Anwesen im Promi-Stadtteil Los Feliz in Los Angeles entfernt wohnen. Gut vorstellbar, dass sie da während der vergangenen Pandemie-Monate öfter zum Kuscheln auf dem Sofa vorbei kam. Bereits seit Mitte vergangenen Jahres sollen die beiden am Anbändeln sein und bereits öfter in Hollywoods angesagtem Italiener „Mother Wolf“ gesichtet worden sein. Turtel-Fotos bei Pasta und Kerzenschein? Bisher noch Fehlanzeige.

„Für Brad hat das perfekt geklappt, jemanden, den er mag, in der Nähe zu haben, so dass er unter dem Radar bleiben kann“, verrät eine Quelle der „Daily Mail“. Bisher gibt es noch keine gemeinsamen Fotos der beiden, aber das könnte sich natürlich nun mit der mächtig brodelnden Gerüchteküche ändern. Die Paparazzi in Hollywood sollen bereits wie wild auf der Jagd nach dem ersten gemeinsamen Foto der Turteltauben sein.

Doch wer ist die Frau, die das Herz des Hollywoodstars erobert haben soll? Bürgerlich heißt die Sängerin Li Lykke Timotej Zachrisson und wurde an der schwedischen Südküste geboren. Bereits mit 19 zog sie in die USA, um als Sängerin durchzustarten. Mit dem Remix ihres Songs „I Follow Rivers“ schaffte sie 2011 den internationalen Durchbruch. Aus der Beziehung mit dem Produzenten Jeff Bhasker hat die Sängerin bereits einen sechsjährigen Sohn. Perfekte Patchwork-Vorraussetzungen also, immerhin hat Brad mit Ex-Frau Angelina eine sechsköpfige Kinderschar.

Ob tatsächlich etwas dran ist an den Gerüchten, wird sich zeigen. Aber eins steht fest: Zu wünschen wäre dem 58-Jährigen ein neues Liebesglück nach der Achterbahn-Scheidung von Angelina Jolie, die immer noch wie eine „riesige Wolke“ über ihm hängt, wie Insider zuletzt gegenüber „US Weekly“ sagten. (alp)