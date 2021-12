Jared Leto zeigt seinen Body: Kaum zu glauben, wie alt er gerade wurde

Zum Anbeißen, diese Sahneschnitte! Damit ist natürlich die Torte gemeint, die Jared Leto da vernascht – und die man erst auf den zweiten Blick sieht, weil man dem Mann natürlich erst auf den nackten Oberkörper guckt. Und es nicht so recht fassen kann: Fünfzig Jahre ist er gerade alt geworden? So ist es. Und wie man sieht, genießt er das süße Leben. Und bleibt locker. Meistens.

Fast wäre er ein Christkind geworden – und zumindest optisch könnte er Jesus ja auch ernsthaft Konkurrenz machen: Am 27. Dezember feierte Jared Leto seinen 50. Geburtstag. Und weil er ein charmanter Kerl ist, bedankte er sich auf Instagram mit einem Schnapp(atmungs)-Schuss: Oben ohne, mit Torte in der Hand und Zuckerguss an den Lippen. Über eine Million Likes gab das bisher.

Jared Leto (links) mit Adam Driver und Lady Gaga bei der Premiere des Films „House of Gucci“.

Gar nicht überzuckert, dafür künstlerisch höchst gehaltvoll sind seine Schauspiel-Rollen: „Ich liebe es, mich zu verwandeln“, sagt er. Und das macht er mit Haut und Haaren: 2014 gewann Leto unter der Regie des gerade verstorbenen Jean-Marc Vallée für den Film „Dallas Buyers Club“ den Oscar – und 2022 werden ihm vermutlich auch diverse Statuen und Trophäen in die Hand gedrückt: weil er in „House of Gucci“ an der Seite von Lady Gaga einfach richtig gut spielt.

Jared Leto lebt in seiner eigenen „kleinen Welt“

Jared Leto wuchs, wie er mal erzählte, in einem antiautoritären Künstler-Umfeld auf – und er mag wirken wie ein leicht verspulter Hippie-Beau. Aber das Gegenteil ist der Fall: „Ich habe sozusagen umgekehrtes ADHS“, erklärte er in einem Interview, „eine Art Hyper-Fokussierung. Wenn ich einen Aufgabe habe, konzentriere ich mich extrem nur darauf.“ Und wenn nicht? „Ich hänge nicht auf Promi-Golfturnieren herum“, sagt er. „Ich lebe in meiner kleinen Welt, mit meinem Hund, meinem Bruder, meiner Musik und ein paar Freunden.“

Frauen spielten bei ihm bisher nur zeitlich begrenzt die Hauptrolle. Momentan steigt Leto auch lieber die Wände hoch: „Am liebsten würde ich den ganzen Tag an einer Steilwand verbringen“, erzählte er der BamS. Mit 50 geht’s also steil bergauf für Jared Leto – in jeder Hinsicht.