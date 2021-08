Seit 2018 ist Lilly Becker (45) von Ex-Mann Boris getrennt – und eigentlich seit ein paar Monaten wieder auf der Suche nach einem neuen Herzblatt. Aber: Es scheint damit nicht wirklich rund zu laufen – und ihre Ansprüche sind mittlerweile nicht mehr ganz so hoch, wie das Model nun verriet.

Als Promi-Makler Marcel Remus Anfang August zur Charity-Night für Kinder, die Opfer der Flut-Katastrophe in Deutschland wurden, auf Mallorca lud, konnte die „Bild“ Lilly am Rande der Veranstaltung entlocken, wie es denn jetzt mit der Männer-Suche läuft. „Ich habe es mittlerweile aufgegeben, es interessiert mich nicht mehr so“, gibt die 45-Jährige resigniert zu.

Lilly Becker zur Traummann-Suche: „Hauptsache, er atmet“

Auf die Frage, wie ihr Traummann sein sollte, offenbart sie, dass ihre Ansprüche ganz schön niedrig geworden sind: „Keine Ahnung, es ist wirklich egal, solange er atmet, nett und auch ein Vater ist. Alles andere ist Bonus“, zitiert sie die „Bild“. Das hörte sich vor wenigen Monaten aber noch ganz anders an, da sagte sie in der „Bunten“, dass der zukünftige Mann an ihrer Seite „ehrlich und loyal“ sein sollte – und mit „leidenschaftlichem Sex überzeugen müsste“.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Boris Beckers Ex: Lilly sucht einen Mann

Nach der Trennung von Tennis-Legende Boris Becker, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Amadeus hat, gab es keinen Mann mehr im Leben der 45-Jährigen – im Gegensatz zu ihrem Ex. Der 53-Jährige zeigt sich seit rund einem Jahr immer wieder mit der Finanzexpertin Lilian De Carvalho Monteiro an seiner Seite. Offiziell bestätigt ist da aber bisher noch nichts. (alp)