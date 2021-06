Hatte sie nicht angefangen?: Pocher-Ehefrau überrascht mit Statement zum Wendler-Battle

Köln –

Amira Aly (27), die Frau von Oliver Pocher (42), hat genug vom ständigen Zoff ihres Ehegatten mit Schlagerstar Michael Wendler (47).

Die Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln äußerte sich in ihrer Instagram-Story über das Thema, worüber seit Wochen in den Medien diskutiert wird: Dem öffentlichen Streit zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler.

Michael Wendler und Oliver Pocher zoffen sich seit Wochen in den sozialen Netzwerken. dpa Foto:

Am Sonntag (1. März 2020) werden die beiden nun sogar in einer RTL-Show gegeneinander antreten.

Amira Aly über negative Kommentare im Netz

Die Make-up-Stylistin und frischgebackene Mama – ihr gemeinsamer Sohn mit Oliver Pocher kam am 11.11.2019 auf die Welt (hier lesen Sie mehr) – hat genug von den Anfeindungen und negativen Kommentaren im Netz, denen sie seit Tagen ausgesetzt ist.

Amira Aly gibt auf Instagram zu: „Mein Mann soll aufhören mit Cyber-Mobbing, meinem Kind wird gewünscht, dass es später gemobbt wird.“

Auch sagt sie weiter: „Wenn man einem anderen wünscht, dass sein Kind später gemobbt wird, ist man an dieser Stelle auch nicht besser.“

Amira Aly: „Ich kann es auch nicht mehr sehen“

Amira Aly ist das ständige „Pocher vs. Wendler“-Thema Leid. Sie findet das ganze Thema wird viel zu ernst genommen.

Hier lesen Sie mehr: Am Sonntag ist es so weit – Oliver Pocher und Michael Wendler treten in gemeinsamer RTL-Show gegeneinander an

Aly äußert sich über die Streitigkeiten zwischen ihrem Olli und dem Wendler folgendermaßen:

„Locker bleiben, am Sonntag hat das Ganze ein Ende, zum Glück, denn ich kann es auch nicht mehr sehen.“.

Amira Aly in der Wendler-Parodie mit dabei

Endlich genug von dem ständigen Zoff zwischen ihrem Ehemann Olli und dem Wendler hat Amira wohl doch schneller als erwartet. Damit gerechnet, dass der Streit so hohe Wellen schlägt, hat sie vor gut zwei Wochen anscheinend nicht.

Hier lesen Sie mehr: Pocher und seine Frau Amira – Fans sind begeistert vom Parodie-Video über Michael Wendler und Laura Müller

Schließlich spielte sie – gemeinsam mit Oliver Pocher – eine der „Hauptrollen“ in der Parodie über den Wendler, in dem seine junge Freundin Laura Müller (19) ihrem „Schatzi“ ein neues Auto schenkt.

Bleibt also abzuwarten, ob Amira Aly mit ihrer Vorahnung Recht behalten und am Sonntag der Streit zwischen den beiden Kontrahenten wirklich beendet sein wird.

Oder geht es nach dem TV-Duell doch noch in eine weitere Runde Pocher vs. Wendler? Spannend bleibt es allemal.