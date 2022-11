Harry-Potter-Fans trauern: Schauspieler Leslie Phillips ist tot

Seine Stimme kannten vor allem junge Fans, die die Harry-Potter-Filme im englischen Original gesehen haben: Leslie Phillips, Sprecher des Hogwarts-Hutes, ist tot.

Britische Harry-Potter-Fans trauern um den Schauspieler Leslie Phillips. Der gebürtige Londoner, der dem sprechenden Hut der Zauberschule Hogwarts in mehreren Harry-Potter-Filmen seine Stimme geliehen hatte, starb im Alter von 98 Jahren, wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seinen Agenten am Dienstag berichteten.

„Carry On“: Leslie Phillips bekannt durch Komödienreihe

Einer älteren Generation war er in Großbritannien vor allem für seine Auftritte in den Filmen der Komödienreihe „Carry On“ bekannt. Phillips sei bereits am Montag friedlich entschlafen, teilte sein Agent den Berichten zufolge mit. (dpa/mp)