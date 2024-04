Hape Kerkeling verspricht Comeback von Kultfigur

Hape Kerkeling ist für seine Kunstfiguren allseits bekannt. Bei der jüngsten Preisverleihung zum „Düsseldorfer des Jahres“ gab der Komiker bekannt, dass seine beliebteste Figur bald zurückkehrt. Die Rede ist natürlich von Horst Schlämmer.

Horst Schlämmer kehrt zurück, und zwar auf die große Leinwand. Der „Rheinischen Post“ sagte dessen Schöpfer Hape Kerkeling: „Im nächsten Jahr gibt es, so Gott will, einen Horst-Schlämmer-Film.“ Daneben erscheint bereits im September ein neues Buch des 59-Jährigen. „Gebt mir etwas Zeit“ wird es heißen.

Düsseldorf: Hape Kerkeling kündigt Schlämmers Comeback an

Dabei hatte sich der Entertainer eigentlich schon vor Längerem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch inzwischen arbeitet er an seinem Comeback. Die Auszeichnung, die Kerkeling für sein Lebenswerk erhielt, war daher ein willkommener Anlass für die Ankündigung.

„Mit Düsseldorf verbindet er vor allem eines: Heimat“, teilte die „Rheinische Post Mediengruppe“ am Montag anlässlich der Preisverleihung mit. Fast drei Jahrzehnte lang wohnte der 59-Jährige den Angaben zufolge in Düsseldorf und sei der Stadt noch immer sehr verbunden.

Kerkelings Kunstfiguren sind längst Kult

Als „Düsseldorfer des Jahres“ wurden am Montagabend unter anderem auch die Musiker der Punkband Broilers sowie die Amputierten-Fußballer von Fortuna Düsseldorf geehrt. Der Preis wird in verschiedenen Kategorien verliehen, wie Wirtschaft, Sport, Kultur oder Ehrenamt – an Menschen, die sich in und um Düsseldorf besonders verdient gemacht haben.

Hape Kerkeling war in Recklinghausen zur Welt gekommen. Seine später verfilmte Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ erzählt von seiner Kindheit im Ruhrgebiet. Berühmt wurde Kerkeling vor allem als Komiker. Als Verwandlungskünstler schuf er Figuren wie die schmierige Journalistenparodie Horst Schlämmer, die prätentiöse Schlagersängerin Uschi Blum oder den kurzsichtigen Siegfried Schwäbli. Sein Auftritt als Königin Beatrix für die ARD-Show „Total Normal“ 1991 ging ins kollektive Gedächtnis der TV-Nation ein. (dpa/mp)