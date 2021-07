Hamburger Entertainer: Andreas Ellermann hat sich mit Patricia Blanco verlobt

Hamburg –

Nach ewigem Männer-Pech und vergurkten Schönheits-OP’s gibt’s endlich gute Nachrichten bei Patricia Blanco: Ihr Freund, der Hamburger Entertainer Andreas Ellermann, hat um ihre Hand angehalten – Blitzverlobung nach nur einem Jahr Beziehung!

An seinem 55. Geburtstag machte Andreas seiner Liebsten im Hamburger Promi-Restaurant „Fischereihafen“ einen Antrag. Dies berichtet die „Bild“-Zeitung.

So ahnte die Tochter von Schlager-König Roberto Blanco nichts, als ihr Freund sie in das edle Restaurant am Hamburger Hafen ausführte. Sie dachte, sie würden hier lediglich ein Geburtstagsdinner zu sich nehmen, sagte sie der „Bild“.

Patricia Blanco: „Es hätte mir viel bedeutet, wenn mein Vater dabei gewesen wäre“

Doch dann zog ihr 55-jähriges Herzblatt einen rund 4000 Euro teuren Verlobungsbrilli aus der Tasche und fragte seine Freundin, ob sie ihn heiraten will. Patricia soll ihm dann „leise ein Ja ins Ohr“ geflüstert haben.

Die Ehefrau in spe sagte zur „Bild“: „Das ist die erste Verlobung in meinem Leben, ich habe nicht eine Minute gezögert. Andreas ist der Mann meines Lebens. Es hätte mir viel bedeutet, wenn mein Vater dabei gewesen wäre. Aber wir haben ja keinen Kontakt mehr. Ich hoffe, er freut sich für mich.“

Das hier könnte Sie auch interessieren:Wie süß! Patricia Blanco mit besonderem Liebesbeweis für ihren Andreas

Und auch Andreas ist voll und ganz im Liebestaumel und sagt: „Vom ersten Moment an wusste ich, dass Patricia die Frau an meiner Seite werden soll. Ich habe ja schon zwei Ehen hinter mir. Vor Aufregung hätte ich fast den Ring zu Hause vergessen.“ Doch Gott sei Dank hatte Andreas all‘ seine sieben Sachen beisammen und konnte seiner Patricia den Ring anstecken.

Und ganz der Entertainer stellte Andreas den Antrag auch noch einmal live vor der Kamera nach. Auch die Fans freuen sich mit dem Paar und überschütten sie mit Glückwunsch-Kommentaren.

Andreas Ellermann wollte zwischen Patricia und ihrem Vater vermitteln

Doch wenn es um Patricias Vater Roberto geht, mit dem die 48-Jährige seit Jahren zerstritten ist, wird auch Andreas ganz nachdenklich: „Ich habe immer versucht, zwischen Roberto und Patricia zu vermitteln, ihn nach Hamburg eingeladen. Er wollte aber nicht. Traurig.“

Wer weiß, vielleicht überlegt es sich der „Ein bisschen Spaß muss sein“-Sänger ja bis dahin doch noch einmal. (alp)