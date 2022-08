Haftbefehl hackedicht: Rapper bricht Konzert nach zwei Minuten ab

„Chabos wissen, wer der Babo ist“, rappt er. In Mannheim war der Babo blau: Ein Konzert des Rappers Haftbefehl (bürgerlich Aykut Anhan) am Sonntag wurde nach nicht einmal zwei Minuten abgebrochen. Grund: „Hafti“ war hackedicht. Und die Fans sind gefrustet. Es war nämlich nicht die erste Enttäuschung.

Als er die Bühne in Mannheim betrat, hatte er schon leichte Schieflage – aber begrüßte Fans in der ersten Reihen noch scheinbar lässig per Handschlag. Doch dann: der totale Abknick – Haftbefehl konnte sich nicht auf den Beinen halten, hielt sich schwankend an der Bühnenwand fest. Nicht cool, sondern knülle. Da half alles nichts: Der randvolle Rapper räumte das Feld, das Konzert wurde beendet. Das alles ist natürlich von Fans auf Social Media dokumentiert worden.

Haftbefehl: Konzert nach nicht einmal zwei Minuten abgebrochen

Besonders bitter: Haftbefehl hat die Mannheimer vor Kurzem schon mal versetzt: Im Juli sagte der Offenbacher das Konzert aus gesundheitlichen Gründen ab.

„Sorry, es ging gestern ganz ehrlich und offen aus gesundheitlichen Gründen nicht! Hab alles versucht – ich wollte aber nicht mit 30 Prozent vor euch performen, das habt ihr nicht verdient“, schrieb er am 21. Juli. Jetzt wieder so ein Fiasko. Immerhin reagierte der Veranstalter vorbildlich: Besucher:innen bekommen ihr Geld zurück. Bleibt die nüchterne Frage, ob Hafti sich ein drittes Mal nach Mannheim traut …