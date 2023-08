„Gudn Aamd!“: Die Mainzelmännchen gibt’s jetzt zum Kleben

Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen sind echte Fernseh-Urgesteine. Mit ihrem Ausruf „Gud’n Aamd!“ begrüßen die animierten Mainzelmännchen seit 60 Jahren das Publikum des ZDF. Zu ihrem Geburtstag bekommen die Figuren nun eigene Briefmarken.

Schon seit Anfang August sind die Sonderpostwertzeichen „Mainzelmännchen“ zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Jugendmarke erhältlich, teilte das Bundesfinanzministerium am Montag in Berlin mit. Die Briefmarken haben einen Wert von 85+40 Cent, 100+45 Cent sowie 160+55 Cent.

ZDF-Kultfiguren: Mainzelmännchen bekommen eigene Briefmarken

Mit den Pluserlösen fördere die Stiftung zahlreiche Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, erklärte das Ministerium. Auf den drei Briefmarken sind jeweils alle Mainzelmännchen abgebildet.

Seit dem 3. August werden die Marken in den Verkaufsstellen der Deutschen Post angeboten. Die sechs Kultfiguren sind seit April 1963 Werbetrenner im ZDF-Vorabendprogramm.

Erfunden hat die Mainzelmännchen der Grafiker und Bühnenbauer Wolf Gerlach (1928–2012). Über 60.000 Spots, meist nur einige Sekunden lang, wurden laut der Produktionsfirma NFP Animation Film bis heute produziert. An jedem Wochentag sind rund 70 Mainzelmännchen-Clips im ZDF zu sehen.

Die Briefmarken sollen am 16. August in Köln in einem Medienzentrum für Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt werden. (dpa/fbo)