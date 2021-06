Großmeisterin der Provokation: Madonna zeigt sich nackt auf Instagram

Sie ist Pop-Dino und Großmeisterin der Provokation: Madonna wusste schon vor 30 Jahren, wie sie sich gekonnt-gewagt in Szene setzt. Damals mit einem Tüten-BH von Jean Paul Gaultier – und heute? Lässt sie Textilien einfach weitgehend weg! Die Queen Mum des Pop postet sich nackt mit einem verbal ausgestreckten Mittelfinger. Weil sie es kann …

„Das ist meine aktuelle Kleiderschrank-Situation“, schreibt sie unter das Foto. „Und allen, die sich davon angegriffen fühlen, möchte ich wissen lassen: Ich habe die ,Ich-gebe-keinen-F**k-Universität‘ erfolgreich abgeschlossen! Danke, dass ihr zu meiner Abschlussfeier gekommen seid.“ Im Klartext: Mir ist es schnurzegal, was ihr denkt. Ich mach, was ich will.

Madonna zeigt sich nackt: Katy Perry ist begeistert

Ihre mehr als 30 Jahre jüngere Pop-Kollegin Katy Perry kommentierte den Post: „Oh mein Gott, ich habe mich gerade an der Hochschule eingeschrieben!“ Tja, von Mutti Madonna kann man noch was lernen.

Das könnte Sie auch interessieren: Madonna schockiert mit neuem Musikvideo

Vor ziemlich genau einem Jahr sorgte Madonna übrigens auch für einige Aufregung in der Popwelt. Da trat sie als Super-Stargast beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv an.

Madonna bei ihrem Auftritt im Bustier des französischen Designers Jean-Paul Gaultier 1990 in Dortmund. picture alliance / dpa Foto:

Und sorgte mit schiefen Tönen und tapsiger Performance für Hohn und Spott weltweit. Auch das hat dem Pop-Dino nicht weiter geschadet. Madonna macht heiter weiter.