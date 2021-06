GNTM-Spoiler?: Heidi Klum lüftet Geheimnis – Szene könnte ihre Favoritinnen verraten

New York –

Es gehört schon längst zur Tradition bei „Germany´s Next Topmdel“, dass Heidi Klum auf einer Spendengala in New York stets in Begleitung von zwei Kandidatinnen auftaucht. Und das erwies sich in der Vergangenheit meist als sehr gutes Omen für die GNTM-Teilnehmerinnen.

GNTM: Erste Hinweise für die Top Ten



Auch wenn am Donnerstag erst die zweite Folge der diesjährigen GNTM-Staffel lief (20.15 Uhr, ProSieben), gibt es jetzt schon die ersten konkreten Hinweise auf Top-Ten-Teilnehmerinnen.

Denn bei der alljährlichen amfAR-Gala hat Heidi Klum wieder zwei Kandidatinnen an ihrer Seite präsentiert. Und langjährige Fans der Sendung wissen, was das bedeutet. Denn diese Ehre wird meist nur Models zuteil, die es mindestens bis in die Top Ten schaffen.

GNTM: Tamara und Jacky begleiten Heidi Klum



Die amfAR-Gala, eine Spendengala einer Stiftung für Aids-Forschung, war für mehrere Kandidatinnen der erste Schritt auf dem Weg ins Finale. Kim Hnizdo und Toni Loba begleiteten Heidi Klum auch schon zu der Veranstaltung. Beide gewannen im Anschluss ihre GNTM-Staffel.

Dieses Jahr schenkte Heidi Klum den Kandidatinnen Jacky und Tamara ihr Vertrauen und präsentierte die beiden stolz auf der Gala. Das Besondere: Kandidatin Jacky war in der ersten Folge noch gar nicht zu sehen und kam erst am Donnerstag, in der zweiten Folge, mit zwei weiteren Teilnehmerinnen hinzu.

amfAR Gala: Heidi Klum mit Hingucker-Kleid



Während sich die beiden Kandidatinnen in eher einfachen Kleidern präsentierten, zog Heidi mit einem XXL-Kleid mal wieder alle Blicke auf sich. Das türkisfarbene Kleid bestach mit einem extrem hohen Beinschlitz und Überlänge – war aber für ihre Verhältnisse relativ weit geschnitten.

Anscheinend werden wir die 21-jährige Jacky und ihre Mitstreiterin Tamara also noch einige Zeit bei GNTM sehen. (cho)