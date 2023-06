Überraschung vor GNTM-Finale: Diese Kandidatin ist am beliebtesten auf Instagram

Am Donnerstag krönt Heidi Klum wieder mal „Germany’s Next Topmodel “ – und das zum sage und schreibe schon 18. Mal. Welche der fünf Finalistinnen am Ende jubeln kann, steht noch in den Sternen. Aber: Die Plattform „Wettfreunde“ verglich bereits vor dem Finale welche der Frauen auf Instagram am beliebtesten ist. Dabei gab es eine ziemliche Überraschung.

Vivien, Selma, Somajia, Nicole oder Hamburgerin Olivia? Nach der wochenlangen Prozedur aus Umstyling, Fotoshootings und Catwalk-Trainings, die in den vergangenen Staffeln schon zahlreiche Nachwuchsmodels über sich ergehen lassen mussten, wird es nun wieder ernst: „Germany’s Next Topmodel“ steht kurz vor dem großen Finale. Wer bei den Fans am beliebtesten ist, ist vor der Entscheidung meist schwer zu erahnen. Die Plattform „Wettfreunde“ versuchte das trotzdem und verglich die Follower-Zahlen und deren Entwicklung auf den Instagram-Accounts der Teilnehmerinnen. Dabei landete GNTM-Kandidation Cassy auf dem Siegertreppchen – doch die musste die Show bereits verlassen und hat gar keine Chance mehr auf den Titel.

„Germanys Next Topmodel“-Finale findet am Donnerstag statt

Zwar hieß es für sie in der elften Woche bereits „Ich habe heute leider kein Foto für dich”, aber auf Instagram startete sie trotzdem durch. So thront sie auf Social Media auf Platz eins mit rund 84.000 Followern auf Instagram. Dahinter folgen Selma und Ida, die bereits 70.400 bzw. 67.900 Follower haben. Selma ist immerhin noch im Rennen um den Titel. Sie schnappte sich bisher drei Model-Jobs, unter anderem für Peek & Cloppenburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Lena Gercke: GNTM-Siegerin erwartet ihr nächstes Kind

Eine Besonderheit der diesjährigen Staffel waren die sechs Nachzüglerinnen, die seit der achten Woche mit dabei sind. Bis ins Finale hat es nur das 49-jährige Model Nicole geschafft. Dass sie erst später in die Show eingestiegen ist, schmälert jedoch ihre Beliebtheit beim Publikum nicht. Auf Instagram belegt sie derzeit den vierten Platz mit einer Followerzahl von knapp 29.000. Ob ihr oder Konkurrentin Selma die vielen Fans auf Social Media am Donnerstag helfen werden, wird sich zeigen.

Wie schon die Staffeln davor wird das Live-Finale mit ordentlich Stars auftrumpfen. So sitzen neben Hollywoodstar Jennifer Lawrence, auch Grammy-Gewinnerin Kim Petras und Designer-Ikone Jean Paul Gaultier im Publikum. Musikalisch einheizen sollen die Rock-Legenden von den Scorpions. (alp)