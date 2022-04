Gesundheitlich stark angeschlagen: Film-Legende bittet um Sterbehilfe

Tragische Nachrichten von Frankreichs Schauspiel-Größe Alain Delon: Der 86-jährige, gesundheitlich angeschlagene Filmstar soll sich nach dem Tod sehnen – und will Sterbehilfe beantragen. Auch sein Sohn bestätigte die Pläne seines Vaters.

Gegenüber der spanischen Zeitung „Marca“ sagte Anthony Delon: „Ja, es stimmt. Er fragte mich.“ Mehrere Medien berichteten zuvor von Alain Delons Wunsch, selbstbestimmt zu sterben. Der Sohn des betagten Schauspielers, der von 1958 bis 1963 mit Romy Schneider (†43) verlobt war, erzählt weiter, dass sein Vater ihn angewiesen habe, alle nötigen Schritte einzuleiten.

Da Alain Delon in der Schweiz lebt, sei Sterbehilfe legal, betonte der 57-jährige Anthony Delon, der ebenfalls als Schauspieler arbeitet. Bei der „Marca“ soll sich Alain Delon nach dem Interview seines Sohnes mit einer persönlichen Erklärung gemeldet haben: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und großartig unterstützt haben. Ich hoffe, dass zukünftige Schauspieler in mir ein Vorbild nicht nur am Arbeitsplatz, sondern im Alltag, zwischen Siegen und Niederlagen finden können. Danke. Euer Alain Delon“, soll es darin heißen. Dann ergänzte der 86-Jährige: „Wir haben das Recht, friedlich aus dieser Welt zu scheiden.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Delon, der nach mehreren Schlaganfällen und einer Hirnblutung körperlich stark eingeschränkt sein soll, sich für Sterbehilfe ausspricht. In einem früheren Interview betonte er bereits, dass dieser Schritt „das Logischste und Natürlichste [ist], was man tun kann. Ab einem bestimmten Alter und einem bestimmten Zeitpunkt haben wir das Recht, friedlich aus dieser Welt zu scheiden, ohne die Unterstützung eines Krankenhauses oder lebenserhaltender Geräte.“

Delons Einsatz für Sterbehilfe hat neben seiner eigenen gesundheitlichen Situation einen weiteren, traurigen Hintergrund: Delons Ex-Frau Nathalie starb im vergangenen Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aufgrund der Gesetzeslage in Frankreich, wo sie lebte, konnte sie keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen – obwohl sie es gerne getan hätte. Dies beschäftige den Filmstar bis heute. (alp)