Es ist eine liebevolle Geste der Anerkennung und des Respekts. Die Queen hat an ihrem Thronjubiläum erklärt, dass Camilla eines Tages so genannt werden soll, wie sie selbst seit 70 Jahren: Queen! „Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als ,Queen Consort‘ bekannt sein wird“, schreibt Elizabeth in einen Statement. Camilla bekundete, sie sei „berührt und geehrt“. In ihrem Fall ist der Titel nämlich nicht selbstverständlich …

Dass die Ehefrauen von Königen als „Queen Consort“ gekrönt werden, ist zwar eigentlich die Regel. Aber: Im Fall von Camilla eben nicht. Schließlich wurde die geschiedene Mrs. Parker Bowles einst als „Rottweiler“ bekannt – den unschmeichelhaften Spitznamen gab ihr Prinzessin Diana. Für deren Unglück und das Aus der Ehe mit Charles wurde Camilla vom britischen Volk jahrelang verantwortlich gemacht.

Camilla wurde „Rottweiler“ genannt

Rund um Charles‘ und Camillas Hochzeit vor 17 Jahren wurde öffentlich heiß diskutiert, ob Camilla den Titel eines Tages tragen soll oder nicht. Und laut Insidern soll Camilla selbst lange geplant haben, sich „Princess Consort“ zu nennen, wenn ihr Mann auf den Thron folgt. Eine Art Kompromiss also.

Mit ihrem öffentlichen Statement hat Queen Elizabeth II. diese Debatte nun jedoch endgültig beendet und vor aller Welt ihre Wertschätzung gegenüber Camilla gezeigt.

Die Queen am Wochenende auf Schloss Sandringham, wo sie ihre Thronbesteigung vor 70 Jahren im kleinen Kreis zelebrierte.

Und das kommt bei den Briten gut an – die haben die einst so Verachtete nämlich mittlerweile richtig ins Herz geschlossen: Die 74-Jährige ist nahbar bei öffentlichen Auftritten, bodenständig und humorvoll.

Dass sie in Kürze als Queen Consort mit King Charles auf den Thron klettert, ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Die Queen ist zwar länger im Amt als irgendjemand zuvor in der britischen Geschichte – aber sie denkt nicht ans Abdanken: „Es macht mir Freude, das Versprechen zu erneuern, das ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird“, verkündete sie jetzt.

Im Jahre 1947, noch bevor sie Königin wurde, sagte Elizabeth in einer Ansprache: „Ich erkläre, dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll.“ Und dass die 95-Jährige noch lange so munter bleibt, wie sie es aktuell ist, wünscht ihr nicht nur ihre Nachfolgerin Camilla – sondern wohl alle Briten.