Erst im September erhielt er den Emmy, drei Wochen später ist er tot: Stylist Marc Pilcher, der den Preis für seine Arbeit beim Netflix-Hit „Bridgerton“ erhielt, starb mit gerade einmal 53 Jahren an den Folgen seiner Corona-Erkrankung.

Für insgesamt zwölf Emmys war „Bridgerton“ in diesem Jahr nominiert, allerdings gewann die Netflix-Serie nur einen einzigen – und der ging an Marc Pilcher in der Kategorie Bestes Haarstyling. Der Stylist war für Haare und Make-Up der Schauspieler:innen des Serien-Hits zuständig. Nur drei Wochen nach der Emmy-Verleihung am 11. September ist der Maskenbilder tot.

„Bridgerton“-Stylist Marc Pilcher stirbt an Corona-Erkrankung

Wie seine Familie über ein Statement seiner Agentur mitteilte, starb der 53-Jährige an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Pilcher war vollständig gegen das Virus geimpft – und hatte vorher auch keinerlei gesundheitliche Beschwerden.

Der Brite, der bereits 2018 in der Kategorie „Bestes Make-Up und Frisuren“ für einen Oscar nominiert war, flog für die Emmy-Verleihung nach Los Angeles und wurde während einer Reise mehrmals getestet. Als er nach Großbritannien zurückkehrte, sei er dann krank geworden und wenig später an den Corona-Folgen gestorben.

In den sozialen Netzwerken nahmen „Bridgerton“-Stars Abschied, unter ihnen Schauspielerin Nicola Coughlan. Sie schrieb: „Der Verlust von Marc Pilcher, dem brillanten und visionären Haar- und Make-up-Stylisten der ersten Staffel von ‚Bridgerton‘, ist so herzzereißend. Marc war so leidenschaftlich bei seiner Arbeit und so unglaublich talentiert.“ (alp)