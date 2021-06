Ganz besondere Ehrung: Nach Corona-Erkrankung: Tom Hanks macht Schüler froh

Los Angeles –

Eine ganz besondere Ehrung für die Schulabgänger des Jahres 2020: Nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung hat Schauspieler Tom Hanks (63) den Highschool-Absolventen ein lustiges Zeugnis ausgestellt.

Ihr seid die „Erwählten!“, schrieb der Schauspieler am Freitag (Ortszeit) auf Twitter zu einem verschnörkelten Abschlusszeugnis mit altmodischem Schriftzug. Trotz der Härten der Corona-Krise hätten die Highschool-Absolventen ihre Ausbildung beendet und dabei Ehre, Einsatz und gutes Bürgerverhalten gezeigt, attestiert Hanks mit dem „halb-offiziellen“ Zeugnis. Auch zwei Unterschriften finden sich auf dem Papier: die von Oscar-Gewinner Hanks selbst und die des verstorbenen Physikers und Nobelpreisträgers Albert Einstein.

Abschlussfeiern in den USA wegen Corona abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie sind in den USA in diesem Jahr die traditionellen Abschlussfeiern an den Schulen abgesagt worden. Zahlreiche Stars machen bei virtuellen Aktionen mit, um die jungen Absolventen zu ehren. (mp)