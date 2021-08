Ganz „winzig und intim“: Megastar Ariana Grande hat heimlich geheiratet

Montecito –

Popsängerin Ariana Grande („Side to Side“) hat ihren Verlobten geheiratet. Ganz unkompliziert und romantisch haben sie und Immobilienmakler Dalton Gomez sich in Grandes kalifornischem Haus das Ja-Wort gegeben. Die beiden waren seit etwa fünf Monaten verlobt.

Nachdem das Online-Magazin „TMZ“ über die Hochzeit berichtet hatte, bestätigte ein Sprecher Grandes sie gegenüber dem „PEOPLE“-Magazin.

„Sie haben geheiratet“, sagte er demnach. „Die Hochzeit war winzig und intim – mit weniger als 20 Gästen.“ Der Raum soll „fröhlich und voller Liebe“ gewesen sein, das Paar und beide Familien „könnten nicht glücklicher sein.

Grande und Gomez waren seit rund fünf Monaten verlobt

Grammy-Gewinnerin Ariana Grande und Dalton Gomez sind bereits seit Anfang 2020 ein Paar. Erstmals öffentlich gemacht hatten sie ihre Beziehung bei einem gemeinsamen Auftritt in dem Musikvideo zu Justin Biebers und Grandes gemeinsamem Song „Stuck with U“. Im Dezember folgte dann die Verlobung.

Laut „TMZ“ fand die kleine, romantische Hochzeit in Ariana Grandes Haus in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Dem „PEOPLE“-Magazin sagte ein Insider: „Die beiden lieben Montecito und verbringen viel Zeit hier. Es scheint ganz natürlich, dass sie in Arianas schönem, historischen Haus heiraten.“ (prei)