Für mehr Zeit mit Ehemann: US-Star Kristen Bell gibt Kindern Schlafmittel

Kinder, die abends partout nicht schlafen wollen, kennen wohl alle Eltern. In dieser nervenaufreibenden Situation griff US-Schauspielerin Kristen Bell nun zu Schlafmitteln – und verabreichte ihren Kindern Gummibärchen, angereichert mit Melatonin. Die umstrittene Methode trifft auf ordentlich Kritik.

Im Interview mit dem US-Magazin „E!News“ sagte die 42-Jährige, das Schlafmittel sei die einzige Möglichkeit gewesen, mit ihrem Mann Zeit zu zweit zu genießen. „Damit sind sie schneller eingeschlafen. Es ging ihnen gut und mein Mann und ich hatten Zeit zu zweit“, so die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der US-Serie „Veronica Mars“ bekannt wurde und ihren Kindern Delta (7) und Lincoln (9) nach eigener Aussage gelegentlich Melatonin verabreicht.

„Wir wollen nicht schlafen gehen, wenn sie schlafen gehen wollen. Also haben wir unsere Kopfhörer per Bluetooth an den Fernseher angeschlossen, eine Sendung angemacht und die Kinder haben währenddessen geschlafen“, erklärt sie weiter.

Schauspielerin Kristen Bell gibt Kindern Melatonin-Gummibärchen

Mittlerweile sei es Bell und ihrem Mann Dax Shepard gelungen, ihre Töchter aus dem elterlichen Schlafzimmer auszuquartieren. „Wir haben es gerade geschafft, dass sie nicht mehr auf dem Boden auf dieser Matratze bei uns schlafen. Sie können mir also gratulieren – sie schlafen jetzt in ihrem Zimmer auf Betten direkt nebeneinander, und sie kuscheln miteinander statt mit uns“, berichtet der TV-Star.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Fangen wir an, unseren Kindern zu vertrauen

Bell und ihr Mann sind offenbar nicht die einzigen Eltern, die auf die durchaus umstrittene Methode zurückgreifen. So stellen immer mehr sogenannte „Melatonin Moms“ auf TikTok ihre Tipps ein, wie sie ihren Nachwuchs mit Hilfe von Melatonin-Gummibären zum Einschlafen bekommen. Experten kritisieren die Methode scharf und verweisen darauf, dass das Risiko bestehe, dass Kinder, die Melatonin als Einschlafhilfe bekommen, auch tagsüber unter Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsproblemen leiden können. (alp)