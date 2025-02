Filmfans sind gespannt: Wird James Bond zum zweiten Mal ein Schotte?

15 Jahre nach Erscheinen des letzten James-Bond-Films werden die Spekulationen um die Besetzung der Hauptrolle in der nächsten Verfilmung lauter. Der Mann, den viele für den neuen Bond halten, hat im Kino noch keinen großen Namen und wäre der zweite Schotte, der die berühmte Rolle verkörpert: Stuart Martin.

„Er ist ein ernsthafter Kandidat. Niemand wird das bestätigen, weil Eon alles daran setzt, alles abzustreiten, was die Besetzung betrifft, aber es wäre ein unglaublicher Meilenstein, wieder einen schottischen Bond zu haben“, sagte ein Insider der britischen „Daily Mail“. Demzufolge hat es geheime Gespräche zwischen der Produktionsfirma Eon und Stuart Martin gegeben.

Der Schotte Stuart Martin könnte der neue James Bond werden. (Archivbild) picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency Der Schotte Stuart Martin könnte der neue James Bond werden. (Archivbild)

Der 38-Jährige war bisher vor allem in Nebenrollen zu sehen, zum Beispiel in „Army of Thieves“, „Rebel Moon“ und der vierten Staffel von „Game of Thrones“. Dem „Daily Mail“-Insider zufolge soll sein schauspielerisches Talent den Produzenten der Bond-Filme in den vergangenen zehn Jahren aber sehr positiv aufgefallen sein. Und auch in Fan-Foren war Martins Name in der letzten Zeit immer wieder aufgetaucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Fall Hilal: Video verleumdet bekannten Hamburger Polizisten als Mörder

1967 erschien der erste 007-Film, und auch der mittlerweile verstorbene Ur-Hauptdarsteller Sean Connery war ein Schotte. Mittlerweile gibt es 25 Streifen in der Reihe. Der nächste soll frühestens 2026 kommen. Es bleibt spannend, wer in die Fußstapfen der zahlreichen Bond-Vorgänger treten wird. (prei)