„Hartz und herzlich“-Liebling Dagmar stirbt mit 67 Jahren

Traurige Neuigkeiten für Fans der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“: Publikumsliebling Dagmar ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Die rüstige Mannheimerin litt schon länger an einer chronischen Lungenerkrankung.

Mit einem Post auf Facebook teilten die Macher der Sendung die traurige Nachricht mit den TV-Zuschauer:innen. In einer Traueranzeige ist dort zu lesen: „In Gedenken an Dagmar“ und weiter: „Heute erhielten wir die traurige Nachricht: die gute Seele der Mannheimer Benz-Baracken ist verstorben. Wir sind in Gedanken bei ihrer Familie. Das Hartz-und-herzlich-Team wird dich unglaublich vermissen!“

Unter dem Beitrag reagierten viele Fans der Sendung bestürzt über Dagmars Tod und kondolierten. So ist in den Kommentaren unter anderem zu lesen: „R.I.P liebe Dagmar. So eine tolle Frau, für jeden da. Werde sie sehr vermissen. Herzliches Beileid der Familie“ oder „R.I.P., liebe Dagmar. Du warst eine tolle Frau. Wir werden dich immer in Erinnerung behalten!

„Hartz und herzlich“: Publikumsliebling Dagmar stirbt mit 67 Jahren

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ läuft seit mehreren Jahren bei RTL2 und bildet den Alltag von mehreren Menschen in sozialen Brennpunkten ab, die von Hartz4 und Sozialleistungen geben. Auch die nun verstorbene Dagmar war eine der Protagonistinnen. Seit Jahren litt die Raucherin an der chronischen Lungenerkrankung COPD.

In der Sendung sagte die gelernte Zootechnikerin immer wieder, dass es ihr großes Ziel wäre, 70 Jahre alt zu werden. Dies hat sie nun leider nicht mehr geschafft. Die Mannheimerin hinterlässt acht Kinder und sage und schreibe 28 Enkelkinder. (alp)