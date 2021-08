Explosion am Set: Hollywood-Star Jennifer Lawrence bei Dreharbeiten verletzt

Boston –

Mit gefährlichen Stunts hat Hollywood-Star Jennifer Lawrence (30) eigentlich schon einiges an Erfahrung. Doch Dreharbeiten zu ihrem neuesten Streifen gingen für den Action-Star nun wortwörtlich ziemlich ins Auge.

Wie das US-Promi-Portal „TMZ“ berichtet, kam es am Freitagmorgen zu einer Explosion am Set ihres neuen Films „Don’t Look Up“. Dabei wurde die Schauspielerin am Auge verletzt.

Jennifer Lawrence wurde von Glasscherben getroffen

Doch was war genau passiert? Eigentlich sollte gegen ein Uhr morgens die finale Szene der Tragikomödie in einem Restaurant in der US-Metropole gedreht werden. Dabei wurde ein Fenster zum Explodieren gebracht – und Lawrence am Augenlid von Glasscherben getroffen. Laut „TMZ“ soll die verletzte Stelle stark geblutet haben.

Über die Schwere der Verletzung sei nicht viel bekannt, aber: Ein Insider wird von „TMZ“ zitiert, dass die Wunde „nicht so schlimm sei“. Die Dreharbeiten seien trotzdem für den Tag unterbrochen worden.

In dem Polit-Thriller sind neben Lawrence noch weitere Hollywood-Größen mit von der Partie: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep und Jonah Hill. Der Film soll auf Netflix erscheinen. Wann, ist noch nicht klar. (alp)