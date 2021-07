Er war Mitbegründer der Band Slipknot und am Schlagzeug eine Legende: Nun ist Joey Jordison gestorben. Der Metal-Musiker wurde nur 46 Jahre alt.

Der Drummer ist am Montag friedlich im Schlaf gestorben. Das teilte seine Familie in einer Erklärung mit, aus der zahlreiche US-Medien zitieren. Eine Todesursache wird in der Erklärung nicht genannt.

Slipknot: Joey Jordison mit 46 Jahren gestorben

„Joeys Tod hat uns mit leeren Herzen und unbeschreiblicher Trauer zurückgelassen“, heißt es in der Mitteilung seiner Familie. Er habe eine „sanfte Persönlichkeit“ und ein „riesiges Herz“ gehabt. Er habe alles geliebt, was mit Familie und Musik zu tun hatte. Der „Spiegel“ berichtete zuerst.

Jordison spielte in mehreren kleineren Bands, bevor er 1995 zu Slipknot stieß. Damals hieß die Band noch Pale Ones – auf Jordisons Vorschlag benannte sie sich um. Schon damals begannen die Musiker, bei Auftritten Masken zu tragen. Bereits ihr Debütalbum von 1999 war ein Erfolg.

Metal-Musiker schockiert über Joey Jordisons Tod

2013 erklärte die Band, dass sie und Jordison künftig aufgrund von „persönlichen Gründen“ getrennte Wege gehen. Der Schlagzeuger erklärte ein Jahr später, er sei nicht freiwillig ausgestiegen, er wurde vielmehr überraschend per Mail entlassen. Später teilte Jordison mit, dass er unter der Nervenkrankheit Transverse Myelitis leide – dadurch seien auch seine Fähigkeiten als Musiker eingeschränkt.

Dennoch gründete Jordison weitere Bands und trat im Laufe der Jahre unter anderem mit Metallica, Korn und Satyricon auf. Auf die Nachricht von seinem Tod reagierten zahlreiche Kollegen schockiert.

Serj Tankian von System of a Down nannte Jordison einen „großartigen Schlagzeuger und fantastischen Typen“. Trivium-Frontmann Matthew Heafy schrieb: „Joeys Beitrag zur Musik hat das Gesicht von Heavy-Musik, wie wir sie kennen, verändert.“ Und seine ehemalige Band Slipknot veröffentlichte auf ihrem Twitter-Account ein schwarzes Bild – ohne Worte. (vd)