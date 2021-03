Es ist die fünfte Ehe!: Nicolas Cage (57) heiratet 26-Jährige in Las Vegas

Las Vegas -

Er traut sich was: Nicolas Cage (57, „Leaving Las Vegas“) hat mal wieder geheiratet – er sagte am 16. Februar „Ja“ zu seiner 26-jährigen Freundin Riko Shibata. „Es ist wahr und wir sind sehr glücklich“, so Cage. Für ihn ist es Ehe Nummer fünf …

Die Hochzeit in einem Hotel in Las Vegas war laut „People“-Magazin klein und vertraut. Die Braut trug einen handgenähten japanischen Hochzeitskimono, während Cage im Smoking von Tom Ford erschien. Das Paar hat sich vor einem Jahr in Japan kennengelernt.

„Nach der Hochzeit nahm das glückliche Paar an einer kleinen Feier teil, an der Nicolas' Ex-Frau Alice (mit der er immer noch sehr gut befreundet ist) und ihr Sohn Kal teilnahmen", erklärte der Sprecher von Cage.

Nicolas Cage: Seine vierte Ehe dauerte nur vier Tage

Der Hollywood-Star war sechs Jahre lang (1995-2001) mit Schauspielkollegin Patricia Arquette verheiratet, während die Ehe mit Lisa Marie Presley, der Tochter des „King of Rock'n'Roll“ Elvis Presley, nur dreieinhalb Monate dauerte. 2004 heiratete er die Kellnerin Alice Kim, sie ließen sich nach zwölf Jahren Ehe im Jahr 2016 wieder scheiden.



2019 wurde Cage nach sehr kurzer Ehe - die beiden hielten es nur vier Tage als verheiratetes Paar aus - von seiner vierten Frau, der Maskenbildnerin Erika Koike, geschieden. (miri/dpa)