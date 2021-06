Es geht um Leben und Tod: Sharon Stone unter Tränen: „Betet für sie!“

Los Angeles –

Sie hat Tränen in den Augen, als sie sich auf Instagram an ihre 2,2 Millionen Follower wendet. Sharon Stone (62) hat Angst um ihre Schwester: Kelly Stone (59) ist an Covid-19 erkrankt. „Betet für sie. Sie kämpft um ihr Leben!“

Die Schauspielerin ist verzweifelt und wütend: Kelly, die an der Immunkrankheit Lupus leidet und daher besonders gefährdet ist, war mit ihrem Mann vor der Pandemie nach Montana geflohen. Jetzt liegen sie beide im Krankenhaus.

Sharon Stone gibt „Maskenverweigerern“ die Schuld

„Einer von euch Maskenverweigerern hat das getan. Sie hat kein Immunsystem. Der einzige Ort, den sie besucht hat, war die Apotheke“, so Sharon.

Wer dem Land die über fünf Millionen Corona-Infizierten angetan hat, ist für Sharon Stone klar: Donald Trump. „Nur Frauen an der Macht werden für unsere Familien, für das Leben von Menschen, für Coronatests kämpfen“, sagt sie. „Die einzigen Länder, die in der Krise gut dastehen, sind Länder mit Frauen an der Macht.“

Ihre eigene Familie ist schwer getroffen von der Krankheit: Ihre Großmutter und ihre Patentante sind an Covid-19 gestorben, ihre Schwester und deren Mann sind infiziert und ihre herzkranke 86-jährige Mutter sei mit Infizierten in Kontakt gewesen.

Sharon Stones Appell: „Geht wählen!“

„Aber sie kann sich nicht testen lassen, weil das erst geht, wenn man Symptome hat“, erklärt sie die Ungerechtigkeit des Systems. Man sieht deutlich, wie sehr Sharon Stone die Sitution mitnimmt. „Es ist eine Lüge, dass es Tests für alle gibt. Es ist eine Lüge, dass es Tests für die Mitarbeiter im Krankenhaus gibt. Menschen sterben und kämpfen um ihr Leben, weil es nichts als Lügen gibt“, sagt sie.

Ihr eindringlicher Appell an alle Amerikaner: „Bitte geht wählen. Aber was immer ihr tut, stimmt nicht für einen Mörder.“ (miri)