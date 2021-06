Es geht um 200.000 Dollar: 12 Tage Ehe mit Pam Anderson – jetzt gibt es pikante Details

Los Angeles –

Gerade einmal zwölf Tage hielt ihre Ehe. Danach stellte ein Bekannter Pamela Anderson (52) gegenüber „Page Six“ quasi als Opfer dar.

Jon Peters (74) habe versucht, „sie zu kontrollieren“. Er sei frustriert gewesen, weil sie finanziell unabhängig bleiben wolle. Doch das lässt Jon Peters nicht auf sich sitzen…

Pamela Anderson: Trennung von Jon Peters nach zwölf Tagen

Bahnt sich da etwa ein Rosenkrieg an? Die Version der Blitz-Trennung (hier lesen Sie mehr), die Jon Peters schildert, ist alles andere als schmeichelhaft für die ehemalige „Baywatch“-Nixe. In der „New York Post“ behauptet der Produzent, dass die Schauspielerin seine Gutgläubigkeit ausgenutzt habe: „Ich habe 200.000 Dollar ihrer Schulden gezahlt. Es gibt halt keine größeren Dummköpfe als alte Dummköpfe.“ Das wären umgerechnet rund 183.000 Euro.

Nicht er, sondern Pamela Anderson habe die Idee gehabt zu heiraten. Peters: „Sie schrieb mir eine SMS und sagte, dass sie mich heiraten will. Es war wie ein Traum, der für mich wahr wurde. Ich habe alles für Pam stehen und liegen gelassen.“ Dann habe der „A Star Is Born“-Produzent erfahren, dass Pam Anderson Schulden habe: „Sie hatte fast 200.000 Dollar an Rechnungen, die sie nicht zahlen konnte. Ich habe sie für sie übernommen. Und das ist nun der Dank für alles.“

Es sei auch nicht Pam Anderson gewesen, die sich getrennt habe, weil sie die Ehe plötzlich als „großen Fehler“ ansah. Peters verrät in der „New York Post“, dass er per SMS Schluss gemacht habe. Die Kurz-Mitteilung stellte er der Zeitung zur Verfügung: „Liebe Pammy, die letzten neun Tage waren ein wundervolles Liebesfest für mich. Doch dieses ganze Heiratsding mit Anwälten, Schulden und »Jasmin« macht mir Angst.“

Bei „Jasmin“ handelt es sich um eine neue „Lifestyle“-Webseite, auf der attraktive Frauen Videos mit Tipps zu Dingen wie Dating und Diät posten und gegen Geld mit „Fans“ chatten. Laut Peters sei Pam Anderson mittendrin dabei: „Ich habe mir mein ganzes Leben einen guten Namen erarbeitet. Deshalb macht mir das große Sorgen.“

Jon Peters bot Pamela Anderson in der SMS an, dass er ihr weiterhin eine Rolle in seinem neuen Film „Private Dancer“ offenhält: „Es wäre ein echter Durchbruch für dich. Ich kann dich lieben, in dem ich dir eine neue Karriere verschaffe. Wir brauchen ein paar Wochen, um wieder runterzukommen.“

Jon Peters schimpft nach Ehe-Aus über Pamela Anderson

Dann schob Peters unter „PS“ nach: „Ich habe in den letzten 50 Jahren ein Imperium aufgebaut, dass ich allein meinen Kindern hinterlassen werde. Das ist etwas sehr Privates, etwas sehr Persönliches für mich. Und bei dem Gedanken, dass deine Anwälte mein Business durchkämmen, kommt mir das Kotzen.“

In der „New York Post“ schimpft Peters darüber, dass er als „kontrollierend“ bezeichnet wurde: „Meint sie mit kontrollierend, dass ich ihre Rechnungen bezahlt habe. Ich habe ihr ihren Schrank mit neuen Outfits gefüllt…“