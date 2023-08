„Es geht ihm sehr schlecht“: Schlager-Star schwer erkrankt

Er feierte mit „Amore mio“ und „Maria, Maria“ große Erfolge und verhalf Wolfgang Petry zu dessen Karriere: Andreas Martin wurde in den 80ern zum Schlager-Star, plante sein Comeback. Doch nun gab sein Sohn bekannt: Der 70-Jährige ist unheilbar krank.

In einem Interview mit „Schlager Radio“ sagte Alexander Martin, dass sein Vater Andreas an Polyneuropathie leide, berichtet „T-Online“. Diese unheilbare Nervenkrankheit kann je nach der betroffenen Körperregion sehr unterschiedliche Symptome haben. Häufig beginnt es mit Kribbeln, Taubheitsgefühl oder starken Schmerzen an Händen und Füßen. Später können Betroffene oft nicht mehr sicher gehen, weil sie kaum oder gar kein Gefühl mehr in den Gliedmaßen haben.

Zunächst seien nur leichte Symptome aufgetreten, erzählte Sohn Alexander Martin dem Bericht zufolge. Es sei lange unklar geblieben, was genau dem Schlager-Star fehle. Nun habe sich sein Gesundheitszustand rasant verschlechtert: „Meinem Vater geht es gesundheitlich sehr schlecht.“

Andreas Martin: Diagnose Polyneuropathie

Trotzdem hat der 70-Jährige die Hoffnung auf ein Comeback nicht aufgegeben – wie schon einige Mal zuvor. 2022 hatte er einen Auftritt geplant – wurde aber ebenfalls gesundheitlich zurückgeworfen: „Ich bin noch nicht stark genug“, hatte er dem Bericht zufolge damals bekanntgegeben. Und 2019 hatte Andreas Martin mit seinem Sohn ein Duett aufgenommen, Ende desselben Jahres aber seinen Bühnenabschied verkündet.

Die Krankheit ist nicht der erste schwere Schicksalsschlag für den gebürtigen Berliner, der heute im Bergischen Land lebt. 2017 verließ seine Frau Juliane das Haus in Neunkirchen-Seelscheid und kehrte nicht zurück. Monate später wurde ihre Leiche in einem nahegelegenen Waldstück gefunden.

Andreas Martin (r.) mit Drafi Deutscher als Duo New Mixed Emotions. imago/BRIGANI-ART Andreas Martin (r.) mit Drafi Deutscher als Duo New Mixed Emotions.

Seinen Durchbruch als Schlagersänger hatte Martin 1982 durch „Amore Mio“. Seinen größten Erfolg feierte er 1987 mit „Du bist alles (Maria, Maria)“ – komponiert von Drafi Deutscher, mit dem er später als Duo New Mixed Emotions zusammenarbeitete.

Martin schreib auch Songs für andere Schlager-Stars, etwa Nino de Angelo, Roger Whittaker und Juliane Werding. Und für Wolfgang Petry, den er 1975 dem Produzenten-Duo Tony Hendrik/Karin Hartmann-Eisenblätter vorstellte. Es war der Beginn einer Karriere, auf deren Höhepunkt Petry Stadien füllte. (mp)