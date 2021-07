Erstes Baby mit 40: Paris Hilton soll schwanger sein!

Paris im Glück: Die Hotelerbin erwartet ihr erstes Kind – das verkündet zumindest das US-Promiportal „Page Six“. Ihre Agentin will das weder bestätigen noch dementieren. Paris hat im Januar ganz offen darüber gesprochen, dass sie sich auf eine In-Vitro-Fertilisation vorbereitet.

Sie und ihr Verlobter Carter Reum haben sich schon seit einiger Zeit ein Baby gewünscht: „Wir sprechen ständig über Kindernamen“, verriet Paris in einem Podcast, in dem sie auch von ihrem Herzallerliebsten in den allerhöchsten Tönen schwärmte: „Er ist mein Traummann! Es hat sich definitiv gelohnt, so lange auf ihn zu warten.“

Paris Hilton wünscht sich Zwillinge

Jetzt stehen die Chancen gut, dass es auch mit ihrem großen gemeinsamen Traum klappt: einem Baby! Oder noch besser: zwei Babys. Denn Paris verriet auch, dass sie sich Zwillinge wünscht, einen Jungen und ein Mädchen. Ob sie wirklich Zweifach-Mama wird? Das erfährt der Rest der Welt spätestens nach der Geburt …

Paris jedenfalls dürfte himmelhoch jauchzend beglückt sein. Denn schon vor der Schwangerschaft schwärmte sie: „Ich bin wirklich glücklich, den nächsten Schritt meines Lebens zu machen und endlich ein echtes Leben zu führen“, und weiter: „Weil ich wirklich glaube, dass ein Familie und Kinder der Sinn des Lebens sind.“ Bisher habe sie nie den richtigen Mann dafür gehabt, jetzt habe sie endlich die perfekte Person gefunden.