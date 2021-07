Er spielte neben Samson und Tiffy: Große Trauer um Kult-Star aus der „Sesamstraße“

Hannover –

Als Fahrradhändler Schorsch wurde Gernot Endemann (†77) 1986 einem breiten TV-Publikum bekannt, spielte zwölf Jahre in der Kult-Kinderserie „Sesamstraße“ mit. Nun ist der beliebte Schauspieler im Alter von 77 Jahren gestorben.

Samson, Tiffy oder Ernie und Bert: Die „Sesamstraße“ hat viele Kult-Figuren hervorgebracht – und auch Fahrradhändler Schorsch zählte jahrelang zum Cast der wohl kultigsten Kindersendung im deutschen Fernsehen.

Gernot Endemann (†77) verstarb in seiner Wahlheimat Hannover. imago images / United Archives Foto:

Wie die „Hannoversche Zeitung“ nun unter Berufung auf Endemanns Familie berichtet, ist der Schauspieler nun im Alter von 77 Jahren in seiner Wahlheimat Hannover verstorben. Endemann soll in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben.

Gernot Endemann erlag den Folgen eines Herzinfarkts

So hatte er bereits 2017 einen Herzinfarkt erlitten und 2018 mit zwei Lungenentzündungen zu kämpfen. Wie weiter berichtet wird, sei er am vergangenen Sonntag zuhause zusammengebrochen – erneut ein Herzinfarkt. Der Schauspieler wurde zunächst ins künstliche Koma versetzt.

imago images/teutopress Foto:

Einen Tag später seien die Maschinen dann abgeschaltet worden. Endemann hatte dies so in einer Patientenverfügung bestimmt.

Schauspieler Gernot Endemann hinterlässt vier erwachsene Kinder

Neben der Sesamstraße spielte Endemann viel Theater, auch bis ins hohe Alter. Zudem war er bereits in den 60er und 70er Jahren in den TV-Serien „Die Unverbesserlichen“ und „Die Grashüpfer“ zu sehen. In „Die Unverbesserlichen“ spielte er an der Seite von Schauspiel-Legende Inge Meysel.

Das hier könnte Sie auch interessieren:Bibo aus der „Sesamstraße“ tot – Trauer um Caroll Spinney: Blick ins Kostüm überrascht

Der gebürtige Essener war in dritter Ehe mit Schauspielkollegin Sabine Endemann verheiratet. Er hinterlässt vier erwachsene Kinder. (alp)