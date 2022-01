Corona macht auch vor Promis nicht Halt: Schlagerstar Nino de Angelo hat nun auf Instagram mit seinen Fans geteilt, dass auch er infiziert war. Beunruhigend: Der 58-Jährige ist Risikopatient und lungen – und herzkrank, aber er scheint die Erkrankung überstanden zu haben.

„Mich hat‘s jetzt auch erwischt. Das wollte ich wirklich tunlichst vermeiden, aber dieses Omikron flutscht einfach überall durch“, so de Angelo in einer Instagram-Story, die bereits gelöscht ist. Gerade für de Angelo nicht ohne, denn er gilt als Risikopatient, leidet seit mehreren Jahren an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD, bei der die Bronchien dauerhaft verengt sind und das Atmen erschwert ist. COPD gilt als unheilbar, nur eine Lungentransplantation kann dauerhaft helfen.

Nino de Angelo: Auf Instagram berichtet er von Corona-Erkrankung

Auf Instagram erklärt de Angelo weiter: „Ich bin froh, dass ich geimpft bin.“ Und: Es scheint, als habe er das Schlimmste bereits überstanden und die Erkrankung den Umständen entsprechend gut weggesteckt, wie er berichtet: „Ich hatte Fieber, starke Kopfschmerzen, Durchfall, alles mögliche. Aber ich hoffe, es bleiben keine Long-Covid-Schäden.“ Auch für seine Fans hat er eine wichtige Botschaft: „Passt auf euch auf, es ist nicht nur eine Erkältung.“ (alp)