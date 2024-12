Überraschung bei „Masked Singer“: Wer hinter der Ananas steckte

Nach dem Nashorn und dem Lauch hat es nun „Lady Ananas“ getroffen: Ein weiterer Promi muss seine Maske lüften und die ProSieben-Rateshow „The Masked Singer“ verlassen – es ist eine Überraschung.

Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann ist in der dritten Runde der ProSieben-Show „The Masked Singer“ ausgeschieden. Die 75-jährige Grimme-Preisträgerin steckte hinter der Maske einer lebens- und farbenfrohen Ananas-Figur.

Sie schwärmte nach der Enttarnung von ihren insgesamt zwei Auftritten: „Das war so, so toll“, sagte Kroymann in der Aftershow. „Ich freu mich, dass ich in so einem Universum dabei sein darf, es ist ja eine eigene Welt.“ Allerdings sei es auch eine Herausforderung gewesen, mit dieser aufwendigen Maske zu performen. „Ich bin an meine Grenzen gekommen.“ Dazu habe sie seit 50 Jahren nicht mehr live im TV gesungen.

In der Live-Show „The Masked Singer“ treten Promis als Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommt – oder am Ende das Finale gewinnt.

Keiner rechnete mit Maren Kroymann als „Lady Ananas“

Es gibt einen Wettbewerb im Wettbewerb: Jede Woche rätseln Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey gemeinsam gegen ein wechselndes Promi-Duo über die wahren Identitäten der maskierten Sänger. Dieses Mal waren die Gegner Alec Völkel und Sascha Vollmer von der Band The BossHoss.

Maren Kroymann ist „Lady Ananas“ picture alliance/dpa/ProSieben | Joyn/Willi Weber Maren Kroymann ist „Lady Ananas“

Beide Teams lagen am Ende der Abstimmung falsch. Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey hatten getippt, dass unter dem Ananas-Kostüm eine „TV-Royality, eines der bekanntesten Gesichter Deutschlands“ stecke: Nachrichtensprecherin Susanne Daubner.

Auch das Gast-Rateteam war völlig ahnungslos

Für das BossHoss-Duo Alec Völkel und Sascha Vollmer war die Ananas „heute die schwerste Nuss zu knacken“. Das Gast-Rateteam zeigte sich ahnungslos und tippte nach Aufforderung auf Let’s-Dance-Juror Jorge González. Die enttarnte Ananas freute das: „Ihr wart so ahnungslos, es war eine Freude, das zu sehen“, sagte Kroymann.

Bereits ausgeschieden sind mit der Figur „Das Nashorn“ der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens sowie TV-Moderatorin Madita van Hülsen in einem Lauch-Kostüm. Weiter geht es mit sieben verbliebenen Sängern oder Sängerinnen am Samstag, 7. Dezember, ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Das Finale ist für den 21. Dezember geplant. (dpa/mp)