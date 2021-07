Engländer liegen ihr schon zu Füßen: Kennen Sie Uschi Glas‘ sexy Stieftochter?

Video: picture alliance / dpa, Instagram.com/xxsophiehermannxxEmpfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Nexx, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Nexx angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.Uschi Glas: Stieftochter glänzt in englischer Serie/**/SMT_szArr_inArticleDesktop_0 = [[581,500]];var height = SMT_szArr_inArticleDesktop_0[0][1];var width = SMT_szArr_inArticleDesktop_0[0][0];SDM_SMT_inArticleDesktop_0=SDG.Publisher.registerModularSlot(‚inArticleDesktop-0‘, ‚div-smt-ad-inArticleDesktop-0‘, width, height, SMT_szArr_inArticleDesktop_0, false, „“);SDM_SMT_inArticleDesktop_0.load();

Schon seit 2013 hat sie eine Rolle in der englischen Serie und begeistert die Zuschauer als Schauspielerin mit einem sexy Body.Wie sie sich diesen Traumkörper erarbeitet hat, schildert Hermann jetzt in einem Interview mit der britischen „Daily Mail“ und ist dabei ganz offen.Sophie Hermann enthüllt Beauty-GeheimnisAngeblich zählt die blonde Schönheit dabei weder Kalorien noch hat sie vor vegan zu werden.Außerdem isst sie auch noch gerne und viel, was sie auch immer wieder auf ihrem Instagram-Account unter Beweis stellt. „Als Deutsche liebe ich auch Wurst“, gibt sie im Interview zu.Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.Doch so ganz von ungefähr kommt ihr durchtrainierter Körper nicht.Hermann setzt nach eigenen Angaben total auf ein ambitioniertes Sportprogramm, wie sie weiter enthüllt. Die 33-Jährige trainierte auch bei einem Luxus-Box-Club-Ausflug im Palm Heights Hotel auf den Kaimaninseln. Sophie Hermann über Training: „Ich musste meine innere Lara Croft kanalisieren“„Es war erstaunlich und hat tatsächlich alle meine Erwartungen übertroffen, weil man viel trainieren kann. Wir haben dreimal am Tag trainiert, aber die Insel und das Palm Heights Hotel als Kulisse haben mir geholfen weiterzumachen. Ich musste meine innere Lara Croft kanalisieren“, erklärt Hermann über das Training.Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.Weiter helfen ihr hartes Kardio-Training und Boxen beim Abtrainieren überflüssiger Pfunde.Sophie Hermann ist Tochter von UnternehmensberaterEigentlich will Sophie aber als Designerin durchstarten und ihr Design-Studium damit zur Hauptprofession machen.Uschi Glas mit ihrem Lebensgefährten und Vater von Sophie Hermann, Dieter Hermann, in München. Foto: picture alliance/dpa

