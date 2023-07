„Bares für Rares“-Experte hört auf – so emotional reagiert Horst Lichter

Von der ersten Stunde an war er dabei und schätzte in der ZDF-Erfolgssendung „Bares für Rares“ die Fundstücke der Kandidaten ein – nun macht Kunst- und Antiquitätenprofi Albert Maier Schluss und beendet seine Mitarbeit als Experte der Trödelshow.

Großer Abschied am Sonntag: Nach zehn Jahren zieht Experte Albert Maier die Reißleine und war zum letzten Mal Gast in der Show von Moderator Horst Lichter. Er erklärte, warum der 73-jährige Trödel-Profi seine TV-Karriere nun an den Nagel hängt: „Du hast dich ja entschlossen, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen“, so Lichter in der Sendung am Sonntag. Maier gehe auf eigenen Wunsch.

„Bares für Rares“: Experte Albert Maier verlässt die Sendung

Lichter blickte gemeinsam mit dem „Bares für Rares“-Team noch einmal auf die schönsten Momente mit Albert Maier zurück. Mit ihm gehe auch für den Moderator ein besonderer Mensch. Mit Tränen in den Augen erklärt Lichter in die Kamera: „Du warst nicht nur ein Experte mit Liebe und Leidenschaft, sondern auch ein Mensch, ein Freund, ein Vorbild.“ Und weiter: „Die zehn Jahre gingen viel zu schnell vorbei.“ Wer Maier ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Bei Instagram teilte Kollege und „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek ein emotionales Abschiedsvideo für Maier. Und schrieb dazu: „Eine Ikone hört auf! Danke Albert – Du Urgestein“. Seit dem Start vor zehn Jahren hat sich die ZDF-Trödel-Sendung „Bares für Rares“ zu einem der erfolgreichsten Sendungen im deutschen TV entwickelt – und lockt täglich mehrere Millionen Zuschauer vor die Fernseher. Und das liegt offensichtlich nicht nur an den seltenen Fundstücken der Kandidaten und Gastgeber Horst Lichter – sondern auch an den charismatischen Händlern und Experten. (alp)