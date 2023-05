Fans sind sauer: Dieser Mann ersetzt Barbara Schöneberger bei ESC-Punktevergabe

Gemütlicher Spaßvogel statt glamouröse Plappertasche: Moderatorin Barbara Schöneberger wird am Samstagabend nicht die ESC-Punkte für Deutschland vortragen – zum ersten Mal seit sieben Jahren. Stattdessen wird das Comedian Elton übernehmen. Die Eurovision-Fans sind dabei nur bedingt begeistert von der Neubesetzung.

Seit Jahren gehört sie einfach dazu: Punkte-Königin Barbara Schöneberger, die am späten Abend die Punkte der deutschen Jury verkündet. Dieses Jahr übernimmt den berühmten Satz „12 points of the German Jury go to“ nun Elton – und das nicht, weil der NDR gar unzufrieden ist mit Schöneberger, sondern weil sie einfach keine Zeit hat, in Hamburg zu sein. Die 49-Jährige moderiert in diesem Jahr nämlich aus Liverpool das ESC-Rahmenprogramm, die Sendungen „ESC – der Countdown“ und „ESC – die Aftershow“. Für die Punkte bleibt da keine Zeit mehr.

ESC-Punkte: Elton ersetzt Barbara Schöneberger

Für viele ESC-Zuschauer:innen geht das gar nicht – sie kritisieren auf Instagram, dass Elton nun Schönebergers Job übernimmt. Auf dem deutschen Account des Eurovision Song Contests fragt ein Nutzer: „Warum immer dieser Mensch? Frank Elstner hat es auf den Punkt gebracht: Warum ist dieser Mensch im TV, er kann nix – das Ganze ist doch ein Deal, der zum Himmel stinkt! Da gibt es wirklich Leute, die für den ESC brennen.“

Hintergrund: Show-Ikone Elstner hatte im vergangenen Jahr über Elton gesagt, dass er „sicher sehr nett“ sei, aber nichts könne. Weitere kritische Kommentare: „Oh Gott, der wird uns so blamieren. Garantiert mit irgendeinem schlechten Flachwitz“ oder: „Barbara ist Kult! Elton soll zu Hause bleiben“. In einem weiteren Kommentar wird vorgeschlagen: „Bei aller Sympathie für ihn, aber warum macht das bei uns keine Lena? Oder ein Simonetti? Irgendwas mit Glamour?“

Aber: Nicht alle sind unzufrieden mit der neuen Besetzung. Zu lesen ist auch: „Nix gegen Barbara. Aber ich finde es toll, dass es endlich wieder einmal jemand anderes machen wird“ oder „Endlich nicht mehr Barbara Schöneberger!“ Und mit Sicherheit wird Show-Profi Elton seinen neuen Job am Samstagabend mit Bravur meistern. (alp)