Man ahnt nichts Böses – und plötzlich springt Rudy Giuliani (77) aus dem Kostüm! Bei den Dreharbeiten zur siebten US-Staffel von „The Masked Singer“ kam es zum Eklat: Der umstrittene, ehemalige Trump-Anwalt sprang plötzlich aus einem Kostüm – daraufhin protestierte ein Teil der Jury und verließ die Bühne.

Wie mehrere US-Medien, darunter das Portal „TMZ“, berichteten, sollen Comedian Ken Jeong und Sänger Robin Thicke den Raum verlassen haben, als Giuliani unter dem Kostüm zum Vorschein kam. Die anderen Jury-Mitglieder, Schauspielerin Jenny McCarthy und Ex-„Pussycat Doll“ Nicole Scherzinger sollen sitzen geblieben sein und sich mit dem Politiker unterhalten haben. Als was er verkleidet war und welches Lied er sang, ist nicht bekannt.

Republikaner Giuliani tritt bei „The Masked Singer“ auf

Giuliani war einst Bürgermeister von New York und gilt mittlerweile als umstritten. Nachdem er in seiner Funktion als Anwalt von Ex-Präsident Donald Traump Falschaussagen machte, verlor er seine Lizenz. Zudem nahm Giuliani am 6. Januar vergangenen Jahres an einer Kundgebung teil, die zum Angriff auf das Kapitol in Washington führte.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Knallharte Abrechnung: Was Trumps Schwester über den US-Präsidenten sagt

Bereits 2020 sorgte bei „The Masked Singer“ ein Auftritt der ebenfalls umstrittenen Republikanerin Sarah Palin für Aufsehen. Auch sie wurde damals enthüllt – und war als „The Bear“ verkleidet. Palin sagte damals nach ihrem Auftritt, sie habe als „wandelnder Mittelfinger an alle Hasser“ an der Show teilgenommen. (alp)