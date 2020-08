Ein Jahr lang abgetaucht: Helene Fischer feiert Instagram-Comeback– Fans rasten aus

Starnberg -

Lange Zeit war es ruhig um sie – viel zu ruhig, wenn es nach ihren Fans geht. Doch nun hat sich Schlagerstar Helene Fischer auf Instagram zurück gemeldet: sommerlich, sportlich – und zur riesigen Freude ihrer 741.000 Follower.



Enge weiße Jeans, weiße Turnschuhe und gestreiftes Shirt: In diesem Look präsentiert sich die Schlagerqueen nach einem Jahr der Instagram-Abstinenz.



Berlin: Helene Fischer beglückt Fans mit Instagram-Comeback

Unter ihrem Foto wendet sich Fischer direkt an ihre Fan – mit liebevollen Worten des Dankes. Trotz ihrer Enthaltsamkeit mit Blick auf Social-Media „haben mich gestern dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt", so die Sängerin unter ihrem Foto.

Denn: Genau wie bei ihrem Abschieds-Post vor einem Jahr, kam auch dieser wieder an ihrem großen Tag: „Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36! Ich freu mich drauf!".



Sie habe ihre Social-Media-Auszeit zwar gebraucht und gut gefunden, doch die letzten Worten ihrer Nachricht können auf ein weiteres Comeback hoffen lassen – und zwar diesmal auf ein Musikalisches! Sie schreibt: „Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder... ganz bestimmt!"

Ihre Fans sind jedoch jetzt schon völlig euphorisch: „Die Königin ist zurück", „Oh wie schön!! Danke für die Zeilen!! Es ist nicht verkehrt zu sagen, dass wir dich vermissen", „Oh mein Gott endlich" oder auch „Freue mich schon auf dein Comeback" sind nur einige der begeisterten Kommentare ihrer Fans.



Das am meisten verwendete Emoticon: das Herz – und über 78.700 Likes.