Ein DSDS-Star gewinnt das „Masked Singer“-Finale

Wenn sich ein Monster aus einer Mülltonne mit einer Rollschuh-Raupe duelliert, dann weiß man: „The Masked Singer“ sucht einen Sieger. Alexander Klaws, einst sanfter Sänger aus der Popstar-Schmiede von Dieter Bohlen, wünscht sich nach dem Triumph erstmal ein Bier.

Durch das deutsche Fernsehen schwappt gerade eine Retro-Welle. „Wetten, dass..?“ erlebte ein Comeback, „TV total“ ebenso. Und auch über die Bühne der ProSieben-Show „The Masked Singer“ weht am Samstagabend ein Hauch von Millennium-Nostalgie. Es treffen aufeinander: Alexander Klaws, 2003 allererster Sieger der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL), und Sandy Mölling, die im Jahr 2000 bei „Popstars“ mit der Band „No Angels“ den Casting-Boom auslöste. Nur sehen sie anders aus als damals. Der eine trägt eine Bananenschale auf dem Kopf und haust in einer Tonne. Die andere zieht einen Raupenkörper mit Rollschuhen hinter sich her.

Das Müllmonster ist ein „Superstar“: Klaws gewinnt „Masked Singer“

Das Finale der fünften Staffel der Show, in der Promis ihre Identität unter kurioser Kostümierung verbergen und singen, ist – ungeplant – zu einem Duell der Casting-Pioniere geworden. Am Ende gewinnt der erste DSDS-Sieger Klaws, der die meisten Stimmen der Zuschauer bekommt. Das mag auch daran liegen, dass er die wundersamste Verwandlung durchmacht. Als er sich aus dem Kostüm zwängt, ist der Jubel groß.

Mehrere Wochen lang hatte der Sänger als blaues Monster Mülli Müller Schabernack auf der Bühne getrieben – und extrem unterhaltsame Auftritte geliefert. Mal sang er gefühlvoll wie Whitney Houston, mal brüllte er wie Rage Against the Machine. „Auf ein Bier und auf ’ne Dusche“, sagte Klaws, als er danach gefragt wurde, auf was er sich nach der ganzen Sache freue. „Ich bin immer noch die Hälfte Mülli.“

Nach seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ war der Musiker aus Ahlen eher als sanfter Popsänger bekannt geworden. Sein Lied „Take Me Tonight“, komponiert von Dieter Bohlen (67), wurde ein Nummer-eins-Hit. Später schwenkte er in Richtung Musical um und übernahm die Hauptrolle in „Tarzan“. 2014 gewann er zudem die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“.

Alexander Klaws: „Ich bin völlig durchgedreht“

Nun aber ergriff Mülli Müller von ihm Besitz. „Ich habe diesen Kopf aufgesetzt und irgendwas ist mit mir passiert“, berichtete Klaws über seine Metamorphose. „Irgendein Hebel hat klick gemacht und ich bin völlig durchgedreht.“ Mittlerweile habe er ja auch schon viel gemacht in seiner Karriere. „Aber das ist die geilste Scheiße.“

Das könnte Sie auch interessieren: „The Masked Singer“: Diese Stars waren Bär und Axolotl

Dass er unter der Müllmonster-Maske stecken könnte, war allerdings schon zuvor ein heißer Tipp gewesen. Vor allem Moderatorin Ruth Moschner (45), die im Rateteam der Sendung saß, war von Mülli angetan. „Ich habe ein kleines bisschen Herzklopfen bei Mülli Müller. Weil er süß ist“, flüsterte sie vor einem Auftritt. Natürlich könne es auch Klaws sein, gab sie später zu Protokoll. „Aber bin ich in Alex Klaws verliebt? Nein, eigentlich nicht.“ Nach der Enthüllung könnte es nun Klärungsbedarf geben. (dpa)