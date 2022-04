DSDS-Kracher! Sarah Engels kehrt zurück

2011 belegte Sarah Engels bei DSDS den 2. Platz – und startete daraufhin ihre Karriere als Sängerin. Über zehn Jahre später kehrt die Ex-Frau von Pietro Lombardi nun zurück zu Deutschlands bekanntester Castingshow – doch nicht auf die Bühne, sondern hinters Jurypult!

RTL verkündete, dass die Sängerin und Influencerin in der zweiten Liveshow der aktuellen Staffel als Gastjurorin zu sehen sein wird. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Ex-Modern Talking-Sänger und Bohlen-Kontrahent Thomas Anders, der bereits in der ersten Liveshow als Gastjuror neben der Jury um Florian Silbereisen Platz nahm.

Und auch ihr Ex Pietro, den sie einst bei DSDS als Kandidaten kennenlernte, war bereits DSDS-Juror – damals noch neben Dieter Bohlen. Beide wirken mittlerweile nicht mehr bei der Show mit. Mit ihren Erfahrungen als Finalistin und Sängerin kann die Zweifach-Mama den neuen Nachwuchstalenten mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp geben. Vielleicht holt sie sich auch noch ein bisschen Jury-Knowhow bei Pietro, denn die Eltern des sechsjährigen Alessio verstehen sich trotz Trennung immer noch super. (alp)

